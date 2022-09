Justine Ghekiere na WK wielrennen: “Jammer dat ik Lotte niet meer kon helpen”

Justine Ghekiere verraste zaterdag op het WK in Wollongong. Niet door de negentiende plaats, maar wel omdat ze tot diep in de finale deel uitmaakte van de groep met favorieten. “Dit had ik ook niet verwacht, maar ik ben eigenlijk ontgoocheld dat ik net niet wat meer kon aanklampen, dan had ik Lotte nog kunnen helpen.”

“Aan de ene kant moeten we tevreden zijn met zilver, aan de andere kant missen we net de wereldtitel. Dat is wel jammer voor Lotte”, sprak de Izegemse na afloop. “Het is echt jammer voor haar. Ik heb niet gezien wat er gebeurde, ik was net in dat groepje achter hen. Oh, jammer dat Annemiek (van Vleuten) nog weg wist te rijden.”

“Ik ben aangenaam verrast over mijn eigen prestatie. Ik denk dat ik één van mijn sterkste koersen ooit rijd, maar ergens voel ik me wel een klein beetje schuldig dat ik niet meer van dienst kon zijn voor Lotte”, legde Ghekiere uit. “Op die laatste klim moest ik lossen en zag ik Lotte wegrijden, ik heb nog geprobeerd om terug te keren, maar helaas dat is niet gelukt. Voor mezelf ben ik tevreden, ik denk dat ik getoond heb dat ik mijn selectie waard ben. Ik heb een heel mooie stap voorwaarts gezet en ik hoop nog verder te groeien en in de toekomst een rol te kunnen spelen voor Lotte op het WK wanneer ze wel die regenboogtrui pakt.”