Justine Ghekiere moet door ziekte passen voor Vlaamse openingsklassieker

Justine Ghekiere zal morgen, zaterdag, niet aan de start staan van de Omloop het Nieuwsblad (1.WWT) voor vrouwen. De bolletjestrui van de afgelopen Tour de France Femmes moet door ziekte passen voor de Vlaamse openingsklassieker. Dat maakte haar ploeg AG Insurance-Soudal vrijdag bekend.

De 28-jarige Ghekiere stond zaterdag voor haar debuut in de Omloop en wordt bij AG Insurance-Soudal vervangen door Fauve Bastiaenssen. “Het is jammer dat ik niet aan de start zal staan van de Omloop Het Nieuwsblad”, zei Ghekiere op de ploegwebsite. “Ik keek er echt naar uit om mijn debuut te maken en de kasseien te trotseren in deze prestigieuze voorjaarsklassieker.”

Justine Ghekiere focust in het voorjaar van 2025 voor het eerst in haar carrière op de kasseiklassiekers. De Izegemse won vorig seizoen in de Tour de zevende rit naar Le Grand-Bornand en stak een dag later ook het bergklassement op zak. Ze neemt in 2025 met de Vuelta en de Tour deel aan twee grote rondes. De Giro laat ze voorlopig links liggen.