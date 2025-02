Justine Ghekiere focust in 2025 voor het eerst op kasseiklassiekers: “Ben zeer benieuwd”

Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal) zal in het nieuwe wielervoorjaar voor het eerst focussen op de kasseiklassiekers. De bolletjestrui van de afgelopen Tour de France Femmes staat komend weekend aan de start van de Omloop het Nieuwsblad en mikt op het einde van het voorjaar ook nog op de Ronde van Spanje.

“Ik heb weinig ervaring met de kasseien en ik geef toe dat ik liever in de bergen rij”, zei Ghekiere dinsdag in de AG Campus in Brussel. “Maar ik heb andere doelen gesteld en het team wilde me ook eens in de kasseiklassiekers aan het werk zien, dus ik ben zeer benieuwd. Als ik goed gepositioneerd aan een kasseistrook kan beginnen, dan moet ik die wel kunnen overleven en een rol kunnen spelen in de finale.”

De 28-jarige Ghekiere won vorig jaar in de Tour de zevende rit naar Le Grand-Bornand en stak een dag later ook het bergklassement op zak. Ze tekent zaterdag voor het eerst present in de Omloop en neemt in 2025 met de Vuelta en de Tour deel aan twee grote rondes. De Giro laat ze voorlopig links liggen.

De West-Vlaamse kende wel geen vlekkeloze aanloop naar het klassieke seizoen. Een grieperige Ghekiere werd eerst nog knap zesde in het eindklassement van de Tour Down Under, maar kwam begin deze maand ten val in de Cadel Evans Great Ocean Road Race. “Er is een ligament geraakt in mijn hand en ik blijf er wel last van hebben. Momenteel is het ingetapet voor de kasseien en het is afwachten hoe het gaat aanvoelen tijdens de verkenning. Na de val heb ik een week niet kunnen buiten fietsen, maar dat was gelukkig geen drukke week.”