Jesse Vandenbulcke vindt onderkomen bij Human Powered Health: “Ik blijf me focussen op voorjaarskoersen”

Jesse Vandenbulcke heeft afgelopen seizoen opnieuw een stap vooruit gezet. Ze heeft zich niet alleen in het klassieke werk kunnen tonen, ze heeft ook voor zichzelf ontdekt dat rondes ook wel iets voor haar zijn. Spijtig genoeg loopt haar campagne bij Le Col-Wahoo ten einde.

“Het seizoen begon voor de 26-jarige dame elite heel goed, met een 20ste stek in de Omloop Het Nieuwsblad. Een val in Nokere Koerse gooide roet in het eten, maar de geboren West-Vlaminge liet zich niet ontmoedigen en was tegen de zomer weer op niveau. “Eigenlijk heb ik mezelf wat ontdekt in het rondewerk. Vroeger dacht ik altijd: dat is niet echt iets voor mij, maar deze zomer heb ik ontdekt dat ik wél mooie resultaten kan rijden in rondes. Een voorbeeld daarvan is de RideLondon Classique, waarin ik een negende plaats in het klassement verzilverde”, verklaart ze. Daarnaast behaalde Jesse ook twee overwinninge. “Ik ben van Geluwe afkomstig, iedereen kent me er, daar kunnen winnen is uiteraard heel tof. Mijn zege in Laarne bezorgde me meteen de titel van ‘Oost-Vlaams kampioene’, dat voelde aan als een soort ‘officieuze naturalisatie’.” De van oorsprong Geluwse woont immers al een tijdje in Gentbrugge, samen met haar vriend en zoontje. Volgend seizoen staan er wat veranderingen op de agenda. “De ploeg waarbij ik nu rijd, gaat niet meer door op hetzelfde niveau. Aangezien ik nog steeds ambitie heb, dringt een overstap zich op. Volgend jaar vertegenwoordig ik het Amerikaanse Human Powered Health. Net als vorig jaar ligt mijn focus in eerste instantie op de voorjaarskoersen, zoals de Omloop, Nokere Koerse en Parijs-Roubaix.” (RRK)