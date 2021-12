Gent-Wevelgem voor vrouwen krijgt nieuw parcours aangemeten

De Koppenberg en De Moeren worden in 2022 toegevoegd aan respectievelijk de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem voor vrouwen. In beide wedstrijden zullen de vrouwen, die opnieuw na de mannen finishen, eenzelfde finale als hun mannelijke collega’s onder de wielen geschoven krijgen. Dat maakten de organisatoren van Flanders Classics bekend.

Op zondag 27 maart staat een nieuwe editie van Gent-Wevelgem in Flanders Fields op het programma. De deelnemers bij zowel de mannen als de vrouwen zullen dan hopelijk voor het eerst aan het publiek voorgesteld kunnen worden op de Grote Markt in Ieper. De wedstrijd zal net als tijdens de voorbije twee seizoenen onder de Menenpoort van start gaan, om 10u50 voor de mannen en om 13u50 voor de vrouwen.

De Moeren

De eerste scherprechter wacht de vrouwen niet in het Heuvelland, maar wel in Veurne. Voor het eerst trekken ook zij richting De Moeren. De winderige strook die traditiegetrouw voor spektakel zorgt, zal in 2022 dus ook bij de vrouwen mee het wedstrijdverloop bepalen. Ook zal de opeenvolging aan hellingen die met nog 54 km te gaan de finale uitzet, bij mannen en vrouwen identiek zijn.

Via de Monteberg gaat het naar de Kemmelberg, kant Belvédère. Daarna wachten Scherpenberg, Baneberg en opnieuw Kemmelberg, net als bij de mannen kant Ossuaire. Dat betekent dat de vrouwen in 2022 voor het eerst over de steile kant van de Kemmelberg trekken. Na 159 km bereiken ze omstreeks 18u15 de finish op de Vanackerestraat in Wevelgem, na een wedstrijd die 17 km langer zal zijn dan de editie van 2021.

En zo zal de finale van de vrouwen dus opnieuw live op televisie uitgezonden worden, na de wedstrijd van de mannen, die omstreeks 17 uur finishen en voor wie er geen grote wijzigingen in het 249 km lange parcours zullen zijn.