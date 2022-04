Femke Markus wint eerste editie E3 Saxo Bank Classic voor vrouwen

Femke Markus heeft zaterdag de allereerste editie van de E3 Saxo Bank Classic voor vrouwen (WE 1.2) oftewel Leiedal Koerse op haar naam gebracht.

De 25-jarige Nederlandse was met start en aankomst in Bavikhove, een deelgemeente van Harelbeke, na 134 kilometer in een sprint met vier sneller dan haar landgenote Nicole Steigenga. Mischa Bredewold, team- en landgenote van Markus, vervolledigde het podium. De Nederlandse Kirstie van Haaften werd vierde en komt eveneens uit voor Parkhotel Valkenburg net als de laureate. Marthe Truyen werd 6e en was de beste Belgische. Marith Vanhove finishte als 10e. Voor Femke Markus werd het haar eerste zege van het seizoen nadat ze vorige week 4e werd in de Omloop van Borsele.

“Wij hadden één plan vandaag en dat was om de koers te winnen. Mischa Bredewold reed op de Paterberg weg. Het kwam er voor ons op aan alles rustig te controleren. Bij het ingaan van de plaatselijke ronden was er wel wat beweging. Samen met Kirstie van Haaften reageerde ik op een tegenaanval, maar plots zaten wij met twee voorop. We zijn dan maar vol doorgegaan”, aldus Femke Markus.

“Het was niet dat we de sprintcapaciteiten van Mischa Bredewold niet vertrouwden, maar je zit toch liever met drie van de ploeg voorin dan maar alleen? Toen we bij de leiders kwamen, ging ik meteen aanvallen. Dit op aangeven van onze sportdirecteur. Opdracht was Nicole Steigenga moe te maken, maar dat bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zij bleek heel taai”, lachte Markus. “Wij bleven haar onder druk zetten. Ik ging de sprint van zeer ver aan. Even dacht ik van veel te ver, maar ik kon het toch uithouden tot op de eindmeet. De eerste zege is binnen. Het loopt goed de laatste weken. Wij hebben bovendien een heel leuk team en dat maakt het allemaal prettiger. Ik wil op deze zege verder bouwen. Nu wacht ons een rittenkoers in Bretagne. Daar gaan we alvast voor een goed eindklassement en als het kan ritwinst.”