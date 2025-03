Eerste Midwest Cycling Classic voor vrouwen

Zondag 23 maart ziet een nieuwe UCI-koers voor vrouwen het levenslicht. De vzw Midwest Cycling staat in voor de Midwest Cycling Classic, een 1.2 met start in Gent en aankomst in Oostrozebeke. De organisatoren hopen op termijn te klimmen naar categorie 1.1.

Tijdens de winter van 2023-2024 werd Midwest Cycling opgericht. Onder leiding van Isabelle Delarue overkoepelt deze vzw diverse organisaties in Tielt, Pittem, Meulebeke en Ruiselede. Daar komt nu ook Oostrozebeke bij.

“Vorig jaar gaven we in Ruiselede een interclub voor vrouwen”, verduidelijkt communicatieverantwoordelijke Kris Spiesschaert. “Dat was toen al met het idee om te groeien naar een UCI-koers voor vrouwen elite, kortom naar een wedstrijd met meer uitstraling. Eerst hebben we gekeken naar een geschikte datum. Op zondag 23 maart is er in Koewacht een proef van de Women Cycling Series, maar geen andere UCI-wedstrijd. Net voor het klassieke voorjaar leek ons dat een goed moment.”

Blaarmeersen

Uiteraard moest er ook een parcours worden uitgetekend. De eerste Midwest Cycling Classic start in de Gentse Blaarmeersen aan het Wielercentrum Eddy Merckx en de kantoren van Cycling Vlaanderen. Via Drongen, Sint-Martens-Leerne, Vosselare, Nevele, Deinze en Dentergem gaat het richting Oostrozebeke. Daar worden negen lokale ronden van twaalf kilometer afgewerkt. De streep ligt in de Hoogstraat ter hoogte van Vrij Polen.

“Als er wat wind staat, is dat plaatselijke parcours niet te onderschatten”, zegt Koen De Mets van KDM Pack Cycling Team. “Wij zullen helaas niet met onze sterkste formatie aan de start staan. In Brussel-Opwijk werd onze Duitse renster Lea Waldhoff zesde. In de tussenstand van de Women Cycling Series staat ze derde. Logisch dat ze in Koewacht dus haar klassement verdedigt.”

Dideriksen

Op de voorlopige deelnemerslijst staan 23 teams. Onder meer twee uit de nieuwe Pro Series: Cofidis en VolkerWessels. Bij Cofidis is de Deense Amalie Dideriksen, wereldkampioene in 2016, blikvanger. Ook de Belgische continentale teams Fenix-Deceuninck, Velopro-Alphamotorhomes, Lotto Ladies, DD Group Pro Cycling en AG Insurance-Soudal schreven in, evenals de Belgische clubteams KDM Pack, Lead Out Cycling Team, Belco-Van Eyck, Baloise WB Ladies en Carbonbike Giordana. Er zijn ook enkele buitenlandse contiploegen. (HF)