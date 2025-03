Cato Cassiers van ‘Koers zoekt vrouw’ derde in UCI-koers

Cato Cassiers heeft in een 1.2-wedstrijd in Kroatië haar eerste podiumplaats ooit behaald. In een sprint werd ze derde. De renster van DD Group Pro Cycling veroverde 25 UCI-punten.

In 2021 was Cato Cassiers een van de drie laureaten van de tv-wedstrijd Koers zoekt vrouw. Voordien was ze op internationaal vlak actief in triatlon. Die wedstrijden vielen tijdens de coronapandemie stil. De Avelgemse zocht een andere uitdaging, probeerde het in het veldrijden, maar schakelde snel over naar de weg. Haar ontwikkeling werd in 2023 door klierkoorts afgeremd.

“Ook vorig jaar ondervond ik daar naweeën van”, verduidelijkt de 24-jarige Cassiers. “Nu gaat het de goeie richting uit. Toch was die derde plaats in de Umag Classic een grote verrassing. Toen mijn ploegmaats me meteen na de aankomst kwamen feliciteren reageerde ik vol ongeloof.”

Rotondes

Eigenlijk was het de bedoeling om haar Nederlandse ploeggenote Jony van den Eijnden naar de laatste rechte lijn te loodsen. “De laatste twee kilometer waren er enkele rotondes”, vertelt Cassiers. “Ik fungeerde als lead-out voor Jony en dacht dat ze goed in mijn wiel zat. Ze was het echter kwijt geraakt. Plots besefte ik dat ik podium kon halen.”

De 22-jarige Italiaanse Lara Crestanello haalde het voor haar landgenote Emma Bernardi. Cassiers werd derde. “Nooit eerder reed ik podium, zelfs niet in het regionale circuit”, gaat ze verder. “Het enige wat ik ooit won waren rushes in een kermiskoers. Podium in een UCI-wedstrijd was dus een grote verrassing.”

Ronde en Roubaix

DD Group Pro Cycling Team mag dit voorjaar een interessant programma afwerken. “Zelf rijd ik op zondag 23 maart de nieuwe Midwest Classic tussen Gent en Oostrozebeke en daarna Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix”, besluit Cassiers, deeltijds aan de slag als postbode. “Neen, ik trek niet met schrik naar die topklassiekers. Wel met veel zin om erin te vliegen.” (HF)