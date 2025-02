Belgische achtervolgsters met Marith Vanhove uit Izegem verlaten EK baanwielrennen met zevende plaats

De Belgische achtervolgingsploeg bij de vrouwen heeft op de tweede dag van de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Heusden-Zolder zijn toernooi beëindigd met een zevende plaats. Daarmee evenaarden ze hun uitslag van het voorbije WK in Denemarken, maar kwamen ze niet in de buurt van de Belgische recordtijd.

Katrijn De Clercq, Marith Vanhove, Febe Jooris en Hélène Hesters klokten in de eerste ronde van het achtervolgingstoernooi af op een tijd van 4:23.804 over de vier kilometer. Daarmee reden ze een halve seconde sneller dan hun tijd van woensdag in de kwalificaties, maar bleven ze wel drie seconden boven de Belgische recordtijd. Die toptijd, in 2019 nog neergezet door onder meer Lotte Kopecky en Jolien D’hoore, hadden de vier Belgische EK-vrouwen gehoopt te benaderen.

De Belgische achtervolgsters mogen daarmee zoals verwacht ook niet door naar de finale van donderdagavond. Ze eindigen hun achtervolgingstoernooi als zevende van de tien deelnemende landen.