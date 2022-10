Degrendele uitgeschakeld in zestiende finales van sprinttoernooi op WK

Nicky Degrendele is donderdag tijdens de namiddagsessie van de tweede dag van de wereldkampioenschappen baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines uitgeschakeld in de zestiende finales van het sprinttoernooi.

De West-Vlaamse, een voormalige wereldkampioene in de keirin, begon donderdag aan haar sprinttoernooi met een 23e tijd op 34 deelneemsters in de kwalificatietijdrit over tweehonderd meter. Daarmee mocht ze verder naar de volgende ronde, de zestiende finales, maar daarin werd ze uitgeschakeld door de Oekraïense Olena Starikova. Op de slotdag van het WK krijgt Degrendele nog eens kans tot revanche in de keirin.

Donderdagavond heeft de Belgische delegatie twee medaillekansen op dit WK baanwielrennen. Europees kampioene Lotte Kopecky komt in actie op de afvallingskoers, uittredend vicewereldkampioen Tuur Dens op de scratch.