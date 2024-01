Debutante Lani Wittevrongel (19) verrast met zilveren medaille in scratch

De Belgische debutante Lani Wittevrongel uit Hertsberge heeft donderdag op de Europese kampioenschappen baanwielrennen in het Nederlandse Apeldoorn verrassend zilver veroverd in de scratch. Dat was het laatste nummer van de tweede wedstrijddag.

De amper negentienjarige Wittevrongel is een voormalig Europees junioreskampioene in de scratch, en rijdt nu in Apeldoorn haar eerste EK bij de eliterensters. In 2022 won ze WestSprint 2022 bij de dames juniores.

De West-Vlaamse hoorde vooraf niet bij de medaillekandidaten, maar na een attente wedstrijd onderin de baan verraste ze door in de finale als enige in het spoor van de Franse Clara Copponi te blijven. Copponi sprintte naar het goud, Wittevrongel behaalde geëmotioneerd het zilver. Brons ging naar de Italiaanse Martina Fidanza.

Vrijdag komen zes Belgen in actie op de derde dag van de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn. Daarbij is het vooral uitkijken naar Sportvrouw van het Jaar Lotte Kopecky in het omnium, en naar Tuur Dens in de scratch. Verder starten Tjörven Mertens en Runar De Schrijver in de sprint, en Milan Van den Haute en Noah Vandenbranden in de individuele achtervolging.