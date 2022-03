CEO achter Quick-Step Patrick Lefevere zet in op vrouwenwielrennen met AG Insurance-NXTG

AG Insurance stapt vanaf Brugge-De Panne, de wedstrijd die donderdag voor de dames wordt georganiseerd, in het vrouwenwielrennen als titelsponsor bij NXGT-Cycling. Het team zal AG Insurance-NXTG heten. Het partnership loopt tot eind 2025.

Het team kan bouwen op twee pijlers dankzij de samenwerking met Patrick Lefevere, CEO achter Quick-Step -Alpha Vinyl die z’n wielerzicht en ervaring kan bijbrengen. Verder is er de financiële ondersteuing door AG Insurance dat al een lange traditie in het wielrennen heeft.

Patrick Lefevere gaf in december al aan dat hij stappen zette in het vrouwenwielrennen door zich te verbinden met NXTG Racing, een ploeg met vooral jonge rensters waarmee hij verder wilde groeien. “We moeten de pool van goeie rensters groter maken. Alleen zo kan je de sport laten groeien en duurzamer maken”, zei hij toen bij zijn engagement met de ploeg waar sinds dit jaar ook Jolien D’hoore ploegleidster is.

Partners

Nu gaat het plots snel, want met AG Insurance werd een titelsponsor gevonden die zich tot eind 2025 engageert om het team verder te laten groeien en die een stevige financiële injectie gaf. “Ik heb de partners bij elkaar gebracht”, legde Lefevere uit, “maar ik ga me voor de rest niet bezig houden met het dagelijkse management en dergelijke meer. Ik ben al baas van een World Tourteam, ik heb er alle vertrouwen in dat Natascha den Ouden (partner van Servais Knaven) over de nodige know how beschikt om de ploeg verder te laten groeien.”

De focus van AG Insurance-NXTG Team ligt de eerste jaren op het investeren in aankomende wielertalenten, Belgisch en internationaal, om hen via professionele begeleiding te doen doorstoten naar de top. “Doorheen al die jaren dat we als team actief zijn in het wielrennen, hebben we een rijk track record opgebouwd in het aantrekken, opleiden en doen doorgroeien van jonge renners”, aldus Lefevere.

“Diezelfde filosofie zullen we ook met dit team toepassen: jonge talentrijke rensters een duidelijk en duurzaam groeipad bieden binnen de cultuur en die filosofie die we dag na dag toepassen met de Wolfpack.”

Grenzen verleggen

AG-NXTG zal al vanaf donderdag in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne onder die nieuwe naam van start gaan. Het team wil volgend jaar deel uitmaken van de World Tour en zal ook een beloften- en juniorenploeg hebben.

“De voorbije jaren zijn we ons als grote verzekeraar meer en meer bewust geworden van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en van de rol die we kunnen vervullen om de toekomst van de volgende generaties duurzaam veilig te stellen”, vertelt Heidi Delobelle, CEO van AG.

‘Jonge mensen kansen bieden om door te groeien en hun grenzen te verleggen en dit in een sport die zo nauw met het DNA van dit land en van AG verbonden is, sluit perfect aan bij onze ambities naar onze klanten en naar onze medewerkers. We geloven sterk in het potentieel van het team en in de rol die het voor de toekomst van het vrouwenwielrennen kan spelen.”