Brabantse Pijl-revelatie Margot Vanpachtenbeke breekt middenhandsbeentje bij val in Amstel Gold Race

Margot Vanpachtenbeke (24), vorige week nog de revelatie in de Brabantse Pijl, zal enkele weken buiten strijd zijn. Vanpachtenbeke kwam zondag ten val in de Amstel Gold Race en hield aan die val een gebroken middenhandsbeentje over. De renster van Parkhotel Valkenburg moet daardoor een kruis maken door de rest van haar voorjaar.

Na haar sterke en verrassende zevende plaats in de Brabantse Pijl, wilde Vanpachtenbeke ook in het drieluik Amstel, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik scoren. Afgelopen zondag ging het echter iets na halfweg koers mis. Vanpachtenbeke kwam op ongeveer een kilometer van de doortocht aan de aankomst stevig ten val en moest opgeven. “Ik zat nog in de eerste groep toen het peloton plots een slingerbeweging maakte”, blikt Vanpachtenbeke terug. “Door die beweging moest een meisje voor mij uitwijken naar rechts, waardoor ik aan een hoge snelheid in de dranghekkens gereden werd. Het was een harde klap, maar ik heb al bij al veel geluk gehad.”

Onderzoek wees uiteindelijk uit dat de renster uit Lauwe bij de val haar middenhandsbeentje brak. Ze werd maandag al geopereerd. Daarbij werd de breuk met pinnetjes vastgezet. Vanpachtenbeke zal enkele weken buiten strijd zijn en moet zo forfait geven voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.