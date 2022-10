Anja Nobus zet overwinningsreeks neer voor nieuw team: “WK-trui binnenhalen zou prachtig zijn”

Anja Nobus (48) is ook dit jaar in het veld te vinden. De ex-Belgisch kampioene op de weg en in het veld verdedigt dit jaar als Belgisch kampioene in het LRC de kleuren van WT Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos Capoen.

Met vijf overwinningen in de eerste zes wedstrijden in het LRC heeft Anja Nobus haar start van het seizoen allesbehalve gemist. Haar nieuw team, WT Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos Capoen, wou haar dit seizoen graag inlijven en dat wierp duidelijk zijn vruchten af. “Ze hadden me graag bij het team gehad en mijn trui is ook altijd mooie reclame voor de sponsor”, legt Nobus uit. “Het is ook een gemakkelijk team waar ik veel materiaal en steun van krijg.”

Nobus zal ook weer een mooi programma rijden in dienst van haar nieuw team. “Ik rijd in principe alle LRC-crossen en daarbij ook enkele b-crossen. Al kunnen we door het seizoen eventueel nog aanpassen waar nodig. Ik bekijk het weekend per weekend. Momenteel gaat het uitstekend, maar je weet natuurlijk nooit wanneer die reeks kan omslaan. Ik hoop mijn trui wel te verdedigen in Aalter. Daarnaast zou het prachtig zijn om in de avondcross van Vichte ook de WK-trui binnen te halen voor mijn nieuw team.”

Superprestige

Afgelopen weekend pakte Nobus in de cross van Bossuit opnieuw de winst. Dit weekend komt ze misschien in actie in de Superprestige in Ruddervoorde.

“Ik wacht nog wat af wat voor weer we gaan krijgen. In een andere cross zou ik kunnen aanklampen bij de beteren mits een goede startpositie, maar hier start ik sowieso achteraan. Als het weer ook tegenzit en de ondergrond zwaar is, ben je bij voorbaat al kansloos voor een goed resultaat.”