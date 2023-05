Alles verhuist naar ’t Hoge: Dwars door de Westhoek koerst lokaal door wegenwerken

De dames elite 1.1-wedstrijd Dwars door de Westhoek Boezinge van KWC De Sasspurters vindt dit jaar op zondag 4 juni door wegenwerken niet in het dorp plaats en er is ook geen rit in lijn naar Heuvelland. De rensters blijven lokaal over de vaart in Boezinge op ’t Hoge rondjes draaien. Ook de U17 en U19 in de voormiddag doen dit voor het Kampioenschap van Vlaanderen.

Dameskoers Dwars door de Westhoek Boezinge op 4 juni laat dit jaar de dorpskern in Boezinge en het Heuvelland links liggen. “Er zijn wegenwerken in Boezinge, in Reningelst en in Loker waardoor we alles laten doorgaan op ‘t Hoge over de vaart”, zegt voorzitter en koersdirecteur Geert Geeraert. Geen rit in lijn dus dit jaar naar Heuvelland voor de dames elite maar 12 ronden van 10,6 kilometer lokaal met start en aankomst in de Molenstraat op ’t Hoge.

VIP-tent

“Het was niet haalbaar om een ander parcours uit te stippelen naar de bergen en daar dan overal andere seingevers te moeten zoeken. Dus kozen we voor een overbruggingsjaar met plaatselijke ronden. Volgend jaar gaan we zeker weer naar het Heuvelland, dat is een meerwaarde voor onze koers en die extra uitstraling willen we houden. Wel hebben we nu vooraf minder werk: minder parcours uitpijlen, er moeten minder aanvragen gebeuren, minder motards, minder politie en minder veiligheidsbriefings. Maar doordat we niet op Boezingedorp zitten, hebben we wel meer logistiek werk. Anders is onze VIP-ruimte in Feestzaal De Zwaan en nu moeten we zelf een VIP-tent zetten op ’t Hoge en catering doen voor 200 sponsors, we kunnen dat gelukkig op de parking van Voeders Verhaeghe. In dezelfde tent is er ook ons VIP-café voor genodigden. Op ‘t Hoge hebben we geen cafés dus voorzien we nog een drankgelegenheid voor toeschouwers aan de overkant. Het podium komt voor de kapel van voeders Verhaeghe, er is podiumvoorstelling van de dames elite van 12.45 tot 14 uur.”

Zes World Tourploegen

De U17 en U19 dames jeugd in afwachting rijden vanaf dit jaar twee aparte wedstrijden, beiden voor het Kampioenschap van Vlaanderen. “De U17 dames nieuwelingen starten om 10 uur (5 ronden van 9 km) en de U19 dames junioren starten om 11.45 uur (7 ronden van 10,6 km). We rekenen op 60 deelnemers per reeks. De dames elite met 170 rensters starten om 14.30 uur (12 ronden van 10,6 km). Doordat het een 1.1-wedstrijd is en er UCI-punten te verdienen zijn, hebben we niet minder deelnemers en ook niet minder grote ploegen. Er starten zes World Tourploegen, elf UCI-ploegen en acht continentale ploegen. Op de deelnemerslijst veel verschillende nationaliteiten en al enkel bekende namen zoals de winnares van vorig jaar Chiara Consonni, Marta Bastianelli en Valentina Baselico (Italië), Zoe Bakstedt (GB), Megan Jastrab (USA), Georgia Danford (NZL) en uit eigen land Julie Dewilde, Kim De Baat, Sanne Cant, Julie Hendrickx, Mieke Dockx, Mirre Knaven, Nathalie Bex, Marit Vanhove. Uit eigen streek hebben we uit Hollebeke Saartje Vandenbroucke.”

Parkeerverbod

Start en aankomst bevinden zich halfweg de Molenstraat ter hoogte van huisnummer 43. De aankomstzone in Molenstraat en Langemarkseweg is niet bereikbaar vanaf 8 uur, een deel is zaterdag al afgesloten. Er is parkeerverbod in het dorp in de driehoek Brugstraat, Dekemelelaan en de Diksmuidseweg daartussen, vanaf 6 uur. “Grote ploegen die komen met bussen en vrachtwagens zoals ploegen Uno X, Tipco, Jayco, UAE, Fenix-Deceuninck, Lotto hebben uitzonderlijk parkeerlocatie op de koer van Brouwerij Leroy, bij Garage Demeersseman, en bij Bouwmaterialen Samyn. Parking voor toeschouwers is er op de randweg.”

Het parcours voor de drie koersen: Molenstraat, Poezelstraat, Sasstraat, Slaaktestraat, Langemarkseweg, Pilkemseweg, Moortelweg (enkel U17), Kleine Poezelstraat, Langemarkseweg, Molenstraat. (Frieda Bervoet)