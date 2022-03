Vito Braet in GP Jean-Pierre Monseré: “Ik denk dat het op een massaspurt zal uitdraaien”

Leuke eerste klassieker voor Vito Braet (21). Hij sloot Kuurne-Brussel-Kuurne af in de groep die op de Brugsesteenweg om de zege sprintte. Ook zondag koerst de neoprof in eigen streek. Hij rijdt de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré.

Braet bolde in Kuurne als 43ste over de streep. In dezelfde tijd van winnaar Fabio Jakobsen en zijn felste belager Caleb Ewan. “Ik heb nog eens de beelden van de slotkilometer bekeken en merkte dat ik in de laatste bocht aan het wiel van Caleb Ewan zat”, beweert de neoprof uit Zwevezele. “Wat dan gebeurde, weet ik niet. Ik denk dat ik in die bocht in één klap vijftien plaatsen verspeelde.” Wat niet wegneemt dat Braet ter hoogte van de teambus van Sport Vlaanderen-Baloise tevreden van de fiets stapte. “Als eerstejaars finishen in de eerste groep… ik denk dat dit niet slecht is”, maakt hij een terechte conclusie. “In de heuvelzone zat ik altijd goed gepositioneerd. Tussen Kluisbergen en Kuurne had ik het iets moeilijker. Dan verzeilde ik vaak achteraan de groep. Het was ook wat draaien en keren. Bovendien haalden we het laatste wedstrijduur een gemiddelde van vijftig kilometer per uur. Dan heb ik toch redelijk afgezien. Maar op het uiteindelijke resultaat kan ik voortbouwen.”

Hertekend parcours

Wat gebeurt in de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré (6/3), de Ronde van Drenthe (13/3) en Nokere Koerse (16/3). Zondag rijdt Braet zo goed als een thuiswedstrijd, want zijn vader woont in de buurt van de kasseien van de Lookhuisstraat in Ichtegem. Het parcours van de 1.1-wedstrijd werd voor een groot stuk hertekend. Rino Vandromme, voorzitter van KWC De Mandelzonen, vond de rechtstreekse tv-uitzending vorig jaar iets te weinig om het lijf hebben. Vandaar dat vier grote ronden van circa 50 km worden gereden. “Het parcours is aangepast, toch denk ik dat de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré ook zondag op een massaspurt zal uitdraaien. Al zal dat vooral afhankelijk zijn van de invulling van de selecties. Lotto-Soudal trekt wellicht de kaart van Arnaud De Lie. Ik zie dat ook Florian Vermeersch, na zijn val dinsdag in Le Samyn, zal meedoen. Wie de andere snelle mannen zijn, is nog wat afwachten. Ik merk dat heel wat voorlopige selecties vaak grondig worden herschikt.” Bij Sport Vlaanderen-Baloise zal de kaart Sasha Weemaes getrokken worden. De snelle Waaslander sloot eind januari de Trofeo de Palma als derde af. “Toen een eerste en geslaagde test van onze sprinttrein”, glundert Braet. “Jules Hesters was de laatste man voor Sasha, ik de voorlaatste. Dat gaan we zondag proberen te herhalen.” (HF)