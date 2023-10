Vintage outfits, ongeschoren benen en ‘vitessen’ aan de buis op retrokoers Guidon Titan

In Tielt verschenen renners weer massaal aan de start voor de Guidon Titan op zondag, de klassieker der amusementskoersen. Een retro-outfit was een must, maar ook “Ongeschoren benen, vitessen aan de buis en geen klikpedalen” zijn essentieel. Wel nieuw dit jaar was het caféklassement, waar ieder café een eigen renner kon afvaardigen.

Eerst was er de vertederende kinderkoers ‘Le Petit Titan’, waarbij 45 kids op loopfiets of klassieke fiets de Kortrijkstraat vanop de markt oprijden naar de finish aan de Carlito. Om 15 uur werden de 125 klassementsrenners losgelaten in de Tieltse straten. Het zomergevoel zorgde ervoor dat het overal aangenaam druk was, met veel terrasgangers.

Na 44.8 km afzien was het duidelijk dat Filip Verrelst de beste benen had. Voor plaats twee en drie werd het sprinten. Aloïs Gevaert was daarin de beste, die daarmee Matthias Allegaert (winnaar in 2022) achter zich wist te houden. Bij de dames ging de winst naar Stephanie Blondé, die voor Saartje D’Hauwe over de eindmeet kwam. Elise Farrazijn werd derde dame.

Nieuw: caféklassement

In de categorie +60 jaar haalde Freddy Tousenst de derde plaats, Jan Nachtergaele werd tweede en beste was Johan De Clercq. In het nieuw caféklassement ging met Jari Meersman de winst naar Café Carlito zelf, terwijl Jeanquetil De Vadder uit Cafe Guidon te Aarschot aan zijn rechterzijde mocht staan tijdens de podium ceremonie. Matteo Zwaenepoel van Den Arend werd mooi derde.

Radio Figaro gaf daarna, samen met DJ’s Yves Lampaert en Tim Declercq achter de draaitafel, het beste van zichzelf tijdens de retro afterparty .