Vijf pistetitels voor Zita Gheysens

Vorige winter één bronzen medaille in de keirin, nu vijf gouden plus een bronzen! Voor Zita Gheysens (15) zijn de Belgische pistekampioenschappen meer dan geslaagd. De Izegemse tweedejaarsnieuwelinge was de beste in scratch, afvalling, individuele achtervolging, keirin en sprint.

Tussen vrijdag 23 december en maandag 2 januari ontpopte Zita Gheysens zich in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent tot blikvanger onder de meisjes nieuwelingen. Ze startte met drie op drie. Tijdens de avondmeeting van 23 december was ze de beste in scratch, individuele achtervolging en afvalling. Al vond ze die derde driekleur, na de diskwalificatie van Jilke Michielsen, niet helemaal terecht. Nadien kon ze ook nog de keirin en het sprinttornooi naar haar hand zetten.

“Voor deze kampioenschappen hoopte ik op één titel”, beweerde Gheysens. “Waarbij ik vooral aan de individuele achtervolging dacht. In de scratch pakte ik onverwacht de titel. De sprint begon van redelijk ver. Wat in mijn voordeel was. We reden die scratch samen met de meisjes junioren. Ik kwam zelfs vóór Hélène Hesters, die in haar categorie zeven gouden medailles veroverde, over de streep. In de individuele achtervolging wist ik dat de titel erin zat. Met 2’39 zette ik mijn persoonlijke besttijd scherper. Daarna kwam nog de afvalling. De diskwalificatie van Jilke leidde tot een vreemde situatie.”

Op de 500 meter pakte Gheysens brons, in de puntenkoers werd ze vijfde en in het omnium viel ze net naast het podium. Omdat ze in de afvalling, derde van vier disciplines, een beginnersfout maakte. Met winst in de keirin schonk ze Jonge Renners Roeselare een laatste titel. Maandag trok ze voor het eerst het shirt van Van Moer Logistics aan. Een debuut met een titel in de sprint. “In vergelijking met vorige winter had ik zo’n stap vooruit niet verwacht”, besloot Gheysens. “Hopelijk zet ik op de weg dezelfde stap.”