Vierkavencomité organiseert wielerwedstrijd op paasmaandag

Feestcomité De Vierkaven uit Moorslede organiseert op paasmaandag haar jaarlijkse festiviteiten. Die blijven dit jaar beperkt tot de organisatie van de wielerwedstrijd.

Het Vierkavencomité is een gevestigde waarde in de gemeente Moorslede. Al meer dan honderd jaar organiseren ze activiteiten op het gehucht tussen Moorslede en Roeselare. “Maar de coronacrisis heeft er ook bij ons diep ingehakt. In vergelijking met enkele jaren geleden is het comité spijtig genoeg wat afgeslankt. We hopen in de toekomst met nieuwe mensen terug meer activiteiten op poten te zetten”, aldus voorzitter Peter Hauspie. De traditionele wielerwedstrijd op paasmaandag houdt wel stand. Aanstaande maandag zullen elite zonder contract en beloften na vijftien ronden en zo’n 129 kilometer in de benen langs de Roeselaarsestraat spurten voor de eindoverwinning. De wedstrijd start om 14.30 uur.

Cafébazin overleden

De 63ste editie van de wielerwedstrijd GP 4 Kaven is er eentje met een donker kantje. Enkele weken geleden overleed Nadine Casier, sinds jaar en dag de cafébazin in het café op het gehucht. Nadine was ook trouwe helpster van het Vierkavencomité. “Dochter Tania houdt speciaal voor de koers nog eens het café open. Wijzelf voorzien ook een koerscafé vlakbij de finish”, klinkt het. Ondertussen bekijkt het comité wat ze kunnen doen om Nadine op een gepaste manier te eren. “We zouden graag een minuut stilte houden pal voor het café, maar moeten nog overleggen met de politie.” (BF)