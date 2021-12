Verzorger Louis Cauwelier maakt overstap naar Trek Segafredo: “Begeleider van Stuyven in Vlaamse klassiekers”

Louis Cauwelier (24) gaat komend wielerseizoen aan de slag als verzorger bij World Tour-ploeg Trek Segafredo. Al in februari werd de Voormezelenaar, die afkomstig is van De Klijte, aan de mouw getrokken door de ploeg van onder andere Jasper Stuyven.

Louis was het voorbije jaar aan de slag bij Arkéa-Samsic, maar werkte eerder ook al voor Trek Segafredo. “Het was het jaar met Mads Pedersen als wereldkampioen. Ook Jasper zat toen al in de ploeg”, aldus Louis, wiens verhaal begon bij de continentale ploeg Cibel, waar hij een eerste keer stage liep voor zijn opleiding als fitnesstrainer. “Met streekgenoot Johan Molly had ik als koersliefhebber ook al wat contacten en met Johan zat ik eens mee in de volgwagen. En voor je het weet, heb je de job van je leven.”

“Maar het is best een slopende job. Je moet in de eerste plaats koersliefhebber zijn om deze job vol te houden. Er zijn de lange transfers, de massages, de bidons en eetzakjes klaarmaken, de valiezen van de kamers ophalen, langs het parcours staan met materiaal, de renners opvangen aan de meet, ze na de koers naar huis of de luchthaven brengen. We moeten ervoor zorgen dat een renner met niks moet inzitten. Dat ze enkel nog hun fiets moeten nemen en kunnen vertrekken.”

Wielermicrobe

Van kindsbeen af was Louis al gebeten door de wielermicrobe. “Met vrienden stonden we te wachten tot de renners hun bidon weggooiden. Vele grachten later heb ik een mooie collectie kunnen verzamelen. Het was altijd de bedoeling om van elke ploeg één bidon in de verzameling te hebben en daar ben ik best wel in geslaagd”, lacht Louis.

Gent-Wevelgem was daarbij altijd de hoogdag voor Louis. “Ook nu kijk ik uit naar ‘mijn’ klassieker. Vanuit mijn huis in De Klijte stond ik als kind al na een paar honderd meter lopen op het parcours. De Vlaamse klassiekers zitten dan ook in mijn DNA.”

“Vandaar ook dat ik blij ben dat ik met Jasper Stuyven een renner kan begeleiden die daarvan zijn hoofddoel gemaakt heeft. Mijn start van het seizoen is dan ook voorzien met het Vlaamse openingsweekend. Tot dan ben ik met de ploeg of met Jasper op stage”, besluit Louis Cauwelier.

