Veldrijders kunnen ook donderdag BK-parcours verkennen

De Belgische veldrijders zullen het parcours voor het Belgisch kampioenschap, dat zondag in Middelkerke plaatsvindt, ook donderdag kunnen verkennen. Dat maakte de organisatie maandag bekend.

“We kunnen het BK-parcours enkel verkennen op woensdag'”, kaartte Eli Iserbyt zondag aan na zijn tweede plaats in Hulst, wat hem eindwinst in de Wereldbeker opleverde. “Dat is wel jammer, want de meeste renners rijden dan de wedstrijd in Herentals. Hopelijk wordt de verkenning nog verplaatst.”

Iserbyts opmerking is niet in dovemansoren gevallen. Het BK vindt plaats op een militair domein in Middelkerke, dus moeten goede afspraken gemaakt worden. Op woensdag mag er nog altijd verkend worden, tussen 14 en 17 uur. Zo’n 215 jeugdrenners hebben zich daarvoor aangemeld. Nu kan een verkenning ook op donderdag voor de beloften en eliterenners tussen 13 en 16 uur.

Een beslissing of het BK met of zonder publiek zal plaatsvinden, is nog niet gevallen. Uitvoerend producent Golazo had de deadline op maandagavond gelegd, maar omdat er nog volop gesprekken aan de gang zijn, lijkt dinsdagochtend een betere optie. “Er is nog een sprankeltje hoop dat we met publiek kunnen organiseren, laat ons dat nog even vasthouden en iedereen voldoende de mogelijkheid geven om te overleggen”, aldus Christophe Impens.