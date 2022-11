Zorgen bij ploeg, maar Jordi Warlop blijft gemotiveerd: “Klaar voor mijn eerste strandrace in De Panne”

Het zijn woelige tijden voor de Franse formatie B&B Hotels-KTM. Ploegbaas Jérôme Pineau is dringend op zoek naar centen en heeft daar nog tijd voor tot eind deze maand. Drie West-Vlaamse renners wachten af, een van hen is Jordi Warlop uit Rumbeke, die zich even concentreert op het strandracen.

Jordi Warlop (26) hoopt dat er snel duidelijkheid komt. “Veel meer info hebben we ook niet. Of ik me grote zorgen maak? Ik ben er uiteraard mee bezig, maar het is niet dat ik gedemotiveerd geraak of niet kan slapen. Het is afwachten tot eind deze maand en we hopen allemaal op een goede afloop. Voorlopig staat er nog steeds een ploegstage op het menu in het Spaanse Oliva van 10 tot 22 december.”

Blessure

Jordi kende een bewogen 2022 met als dieptepunt een zware blessure na een val op het BK. “De blessure is goed hersteld, maar ik heb wel nog wat last van de ribben. Het voornaamste is dat ik alles kan doen wat ik wil op de fiets.”

Na het seizoen was er tijd voor familiaal geluk. “Ik stapte in het huwelijksbootje. Bij thuiskomst hadden mijn vrienden me beetgenomen door ons huis in te pakken met kartonnen dozen. We zijn enkele keren naar het recyclagepark mogen rijden”, lacht de naar Rumbeke uitgeweken Stuivekenskerkenaar. “Later gingen we nog op huwelijksreis naar Tenerife en sinds kort ben ik ook terug van een stage in de Algarve. Het was ideaal trainingsweer. De eerste week trainde ik met ploegmaat Jens Debusschere, de tweede week was mijn schoonvader aanwezig om enkele keren mee te fietsen.”

Drie strandraces

Zondag debuteert Jordi in de strandrace van De Panne. “Ik was vorig jaar aandachtig toeschouwer tijdens zo’n race en het sprak me wel aan. Onlangs schafte ik me het nodige materiaal aan en maakte ik van De Panne een doel. Dinsdag ging ik verkennen in de duinen. Ik zal wellicht met een dosis gezonde stress starten, want het blijft een wedstrijd. De strandrace is 45 km lang en het belooft een zware wedstrijd te worden. Ze voorspellen 4 beaufort en de zuidenwind zal voor zijwind zorgen op het strand. Er verschijnt nog een resem andere profs aan de start, zoals Jens Debusschere. Later neem ik nog deel in Zeebrugge op 24 december en aan het BK in Bredene op 29 december.” (API)