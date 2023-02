Zondag 5 februari PK veldrijden voor aspiranten op Wandel op de Mandel in Emelgem

Op zondag 5 februari wordt in Emelgem het PK veldrijden voor aspiranten verreden. In afwachting daarvan komen de miniemen in actie.

Kevin Descan en zijn echtgenote Lobke Debeuf vormen samen met Jona Lombaert (Fix Bikes) het organiserend trio dat nog heel wat ondersteuning krijgt. De organisatie gebeurt onder de auspiciën van de Sint-Jansvrienden uit Kachtem de gemeente waar het echtpaar ook woont. De locatie voor de cross is opnieuw Wandel op de Mandel. “Het is nu al voor de derde keer dat we hier de wedstrijd willen organiseren, maar het zal de eerste keer zijn dat dat zonder beperkingen kan. Publiek is welkom, de toegang is ook gratis.”

De prijsdeling gebeurt in café Mandeldaele en je auto parkeren kan op de terreinen van het VTI. “De brug zal die dag ook afgesloten worden. De renners starten aan de kerk en rijden zo omhoog de brug op om bovenaan te keren en zo langs de pastorie dan het veld in te duiken.”

Oefenen kan al

“We maken gebruik van Wandel op de Mandel. Het wordt veel draaien en keren en er zitten ook wat kleine hellingen in. Het is een pittig toertje.”

Die dag crossen de aspiranten ook in Lille. “Maar wij willen hier onze jeugd een PK aanbieden, er zijn al zo weinig veldritten voor die gastjes in West-Vlaanderen”, zegt de papa van Wannes Descan, die ook opnieuw kandidaat is om de trui van provinciaal kampioen om de schouders te mogen trekken. Het wordt daar een tweestrijd met Boyan Vandenbroucke, zijn vriend en klasgenoot op het MSKA in Roeselare waar ze aan de wielerschool les volgen.

Kevin en co kunnen ook op hulp rekenen van vrijwilligers en ouders van andere renners bij de organisatie. Het parcours is al sinds vorige week zaterdag uitgetekend, wie wou kon dus al eens duchtig verkennen. De miniemen rijden voor de middag, de aspiranten erna.