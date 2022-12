Zico Verstraete mag jaar lang met Belgische driekleur fietsen: “Nu nog de West-Vlaamse trui en het rijtje is compleet”

Zico Verstraete kroonde zich afgelopen zondag in Flémalle tot Belgisch kampioen bij de 12-jarige aspiranten. Eerder veroverde hij ook al de Vlaamse titel en nu kijkt hij reikhalzend uit naar de volgende grote afspraak: het provinciale kampioenschap.

“Ik had niet zo’n goede loting, waardoor ik op de derde rij moest starten. Niet ideaal, maar ik kon wel vlot opschuiven. Uiteindelijk kon ik als enige een helling oprijden waar de rest moest afstappen, waardoor ik op kop kwam”, vertelt Zico. Die koppositie kon hij uiteindelijk volhouden tot aan de finish, waar hij een comfortabele 35 seconden voorsprong had op de tweede. Hij mag dus een jaar lang met de nationale driekleur rondfietsen en vindt dat uiteraard heel fijn. “Ik zou graag dit jaar de drie kampioenstruien behalen. De Belgische en de Vlaamse heb ik al, nu graag nog de West-Vlaamse en dan is het rijtje compleet. Dat vindt wat later op het seizoen plaats in Izegem”, vult hij aan.

De Kuurnenaar is nog jong, maar toch koerst hij al enkele jaren én hij heeft duidelijk talent. Drie jaar geleden won hij al de mini-versie van Parijs-Roubaix, de voorbije seizoenen was hij een vaste waarde in zijn leeftijdscategorie bij de LRC en dit jaar heeft hij dus al twee van de drie kampioenstitels te pakken. Hij voelt zich het meest in z’n sas op een omloop met veel modder en technische passages, daarmee was de modderige BK-omloop in Flémalle natuurlijk een kolfje naar z’n hand. Van een razendsnelle omloop zonder veel techniek houdt Zico dan weer wat minder.

Mathieu van der Poel

In de zomer zal je de leerling van basisschool Het Wonderbos in Ingelmunster weinig op de wegfiets zien, dan verkiest hij het mountainbiken. Zijn grote idool is Mathieu van der Poel. Hij zou dan ook graag in diens voetsporen treden. “Mathieu is gewoon een heel goede renner, ik zie hem graag rijden. Toeval of niet: zondag reed hij net als ik met rugnummer 38”, waarmee Zico nog een mooie anekdote meegeeft. Tegelijk wil hij van de gelegenheid gebruik maken om enkele sponsors te bedanken. Hoewel hij dit seizoen individueel (zonder team, red.) rijdt, kan hij toch al rekenen op de steun van Dynamic Body, Archi-Co, 2Rebuild en Cykla. Volgend seizoen rijdt hij voor het Cycling Team Dynamic Body. Hij kan ook altijd rekenen op de onvoorwaardelijke steun van mama Barbara en opa Carlos, die laatste is dan ook z’n trainer. (RRK)