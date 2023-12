Zeven op zeven: Mathieu van der Poel ook de sterkste in Hulst, Iserbyt geeft op

Mathieu van der Poel heeft zaterdagnamiddag ook de laatste veldrit van 2023 gewonnen. De Nederlandse wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck haalde het solo in de Wereldbekermanche in het Nederlandse Hulst en boekte zo zijn zevende zege op rij.

Wout van Aert en Tom Pïdcock, de overige twee tenoren aan de start, kregen al vroeg af te rekenen met pech en konden zo nooit meestrijden om de winst. Van Aert zette wel nog een inhaalrace in en finishte uiteindelijk op de vijfde plaats. Daarmee werd hij ook de beste Belg. De top vier kleurde volledig Nederlands, met Joris Nieuwenhuis op twee, Lars van der Haar op drie en Pim Ronhaar op vier. Eli Iserbyt kende een offday en gaf op.

Voor MVDP was het de zesde zege ooit in Hulst, na 2017, 2018, 2019, 2021 en 2022. Enige smet op de overwinning was een spuwincident. In de laatste ronde spuwde de Nederlander richting het publiek.

West-Vlaming Eli Iserbyt speelde vandaag geen rol van betekenis. Hij gaf op. Hij staat wel nog steeds eerste in het klassement met 275 punten.