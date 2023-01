Zeno Durie wil plek in de top tien op het BK in Lokeren: “Door de modder ploeteren, dat doe ik eigenlijk het liefst”

Bij de tweedejaarsnieuwelingen doet Zeno Durie op het BK veldrijden een gooi naar een toptienplaats. De 15-jarige Avekapellenaar hoopt in Lokeren een parcours te vinden waar hij zijn vermogen op kwijt kan.

“Ik voel me alleszins redelijk goed in de aanloop naar het BK”, vertelt Zeno Durie. “Zaterdag in Gullegem stond ik op de derde rij, maar ben ik na een mindere start toch goed kunnen opschuiven. Ik werd uiteindelijk negende, in een sterk deelnemersveld.”

Ook zijn twaalfde plaats twee dagen eerder in Koksijde was zeker geen slechte prestatie. “Maar daar had ik wel een mindere dag. Ik reed me veel vast in het zand, waardoor ik veel loopwerk moest doen. Het was wel een speciaal gevoel om zo dicht bij huis te crossen, zeker op zo’n mooi parcours.”

Geslaagde winter

In het algemeen mag de polyvalente renner van Young Cycling Team Middelkerke opnieuw terugblikken op een geslaagde veldritwinter. “In het begin ben ik wel een beetje ziek geweest, maar voor de rest mag ik redelijk content zijn.”

“Mijn beste prestatie was in Hulst, denk ik. Er waren 100 deelnemers en ik moest achteraan starten, maar ben op een heel lastig en mooi parcours nog naar de elfde plaats kunnen opschuiven.” Bij de allereerste cross in Knesselare en begin december in Lichtervelde liet Durie dit seizoen een derde plaatsen noteren.

Lokeren

Zondag staat net als voor de profs in Lokeren het Belgisch kampioenschap veldrijden op het programma. “Ik hoop toch rond de top tien te eindigen, dat moet wel haalbaar zijn. Vorig jaar heb ik daar ook gereden, maar het parcours is blijkbaar helemaal veranderd. Normaal zullen er wel kleine, steile hellingen inzitten.”

Van de voorspelde regenval deze week heeft de tweedejaarsnieuweling alvast geen schrik. “Echt stoempen door de modder doe ik eigenlijk het liefst. Dat ligt me ook goed. Droge, harde parcoursen ook hoor, als ik mijn vermogen maar kwijt kan.”

Na het BK staat enkel nog de veldrit in Zonnebeke op het programma. Daarna geniet Zeno van dik twee weken rust, maar half maart staat in Ichtegem al de eerste wegkoers op het programma.

“Ik hoop dit jaar toch wel een paar overwinningen mee te nemen. Ik mik ook op goeie prestaties in de Topcompetitie en in de kampioenschappen. We doen begin april met de ploeg trouwens mee aan de kasseikoers Pévèle Classics (op de wegen van Parijs-Roubaix, red.). Daar wil ik zeker uitblinken.”

(Adriaan Clynckemaillie)