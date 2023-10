Yves Lampaert siert affiche van Hexia Cyclocross

Zaterdag 6 januari 2024 zullen renners weer de Gullegemse velden induiken voor de zevende Hexia Cyclocross. De organisatoren, met op kop schepenen Stijn Tant en Kevin Defieuw, wisten ter promotie opnieuw een bekend gezicht te strikken. Dit jaar werd dit streekgenoot en boerenzoon Yves Lampaert.

“Die mag dan wel geen veldrijder zijn, hij staat voor de laagdrempeligheid en veelzijdigheid die wij willen blijven uitstralen”, aldus pr-verantwoordelijke Kevin Defieuw.

“Vorige editie was ik voor het eerst te gast op de Hexia Cyclocross. Ik was toen onder de indruk van deze jonge organisatie en de schitterende sfeer”, getuigt Yves. “Toen ik later de vraag kreeg om de affiche te sieren, heb ik niet getwijfeld. Ook ik zal trouwens het veld induiken, maar niet op 6 januari”, knipoogt hij.

Op de eerste zaterdag van 2024 zullen verschillende wedstrijden gereden worden. Naast de Elite Heren, de Elite Dames en de jeugd kiezen de Gullegemnaars bewust ook weer voor een G-cross (voor renners met een beperking, red.). Ook het sportkamp is een traditie geworden. Van 2 tot 5 januari zullen zestig kinderen van 8 tot 14 jaar het veld induiken onder begeleiding van gewezen Belgisch kampioen Klaas Vantornout.

In 2023 maakte de Gullegemse veldrit deel uit van de Telenet Superprestige. Komende editie is de veldrit opnieuw een losse cross. Bewust om de eigenheid te accentueren. De wedstrijd zal wel opnieuw live te volgen zijn via Telenet Play Sports Open en Proximus Pickx. (AV)