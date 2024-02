Yorben Lauryssen naar WK: “Afzien maar ook genieten”

Voor de tweede keer in z’n carrière mag Yorben Lauryssen een WK rijden. Het vorige, bij de junioren in het Zwitserse Dübendorf, is vier jaar geleden. In het Tsjechische Tabor gaat de laatstejaarsbelofte zaterdag voor de top tien.

“Tabor is voor mij heel speciaal”, verrast de veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Als eerstejaarsjunior heb ik daar mijn eerste Wereldbeker ooit gereden. En een jaar later haalde ik er mijn beste resultaat (7de plaats, red.). Nu zal ik er mijn eerste beloften-WK afwerken. Ook mijn laatste want volgende winter hoor ik niet meer tot de U23-categorie. Het is alsof de cirkel helemaal rond is. Wat de toekomst brengt, weet ik niet. Hopelijk volgen er nog selecties. Wat van mij zal afhangen en van een beetje meeval tijdens mijn carrière.”

Prima starter

Lauryssen weet dat het parcours hem ligt. “Supertechnisch is het niet, toch zijn er wat hoogteverschillen”, gaat hij verder. “De bochten zijn wijd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Benidorm. Ik zal op de tweede rij mogen starten. Meestal ben ik een goede starter. Vermoedelijk word ik als laatste van de tweede startrij afgeroepen. Als ik toch nog kan kiezen waar ik start, ga ik voor de buitenkant. Links of rechts want daar komen gaatjes om op te schuiven. Top tien zou mooi zijn. Met die ambitie ga ik van start.”

Mindere periode

Bij de U23 is de Nederlander Tibor del Grosso topfavoriet. Emiel Verstrynge en Jente Michels worden zijn voornaamste uitdagers. Lauryssen heeft een iets mindere periode achter de rug. Hij hoopt in Tabor weer wat beter te zijn.

“Vanaf de Duinencross in Koksijde ging het iets minder”, geeft hij toe. “Wat deels ook met pech te maken had. Op het BK in Meulebeke leed ik zadelbreuk, op de Wereldbeker in Benidorm kreeg ik in de eerste bocht na een passage aan de materiaalpost met een lekke band af te rekenen. Zondag had ik in Hoogerheide een goed gevoel, maar maakte ik in de derde ronde een domme schuiver waardoor ik veel plaatsen verloor. Wat op dat snelle parcours moeilijk goed te maken was. Op het WK wordt het zonder twijfel afzien, maar toch ook een beetje genieten.” (HF)