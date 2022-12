Yorben Lauryssen is teruggekeerd naar eerste liefde: “Mijn hart ligt bij de cross, dat weet ik nu wel zeker”

Drie winters geleden nam Yorben Lauryssen (20) nog deel aan het WK veldrijden voor junioren. Daarna werd het echter stil rond de crosser die koos voor een wegcarrière. Nu is Lauryssen terug van weggeweest. “Mijn hart ligt bij de cross.”

Yorben Lauryssen hoorde als aspirant, nieuweling en junior bij de beste Belgische crossers van zijn lichting. Op het WK in het Zwitserse Dübendorf, waar Thibau Nys goud pakte, werd hij 17de. Als junior won de naar Roksem uitgeweken Jabbekenaar onder meer de Hotondcross in Ronse, de Superprestigemanche in Boom en de prestigieuze Koppenbergcross. Daarna koos Lauryssen verrassend voor de weg.

“Dat ging me als junior heel goed af. Ik was aan het twijfelen. Men zei tegen me: als je de switch maakt, moet je het nu, als eerstejaarsbelofte, doen en niet als vierdejaars. Anders ga je ervaring tekortkomen. Vervolgens heb ik, na overleg met Gianni Meersman, beslist om naar de weg over te stappen. Als eerste- en tweedejaarsbelofte liep het niet slecht en behaalde ik mooie resultaten, zoals een derde plaats op het PK. Het was dus zeker niet slecht, maar mijn hart ligt bij de cross.”

Op 1 augustus ruilde Lauryssen EFC-L&R-Vulsteke in voor de ploeg waarvan hij de jeugdrangen doorliep: Bingoal-Pauwels Sauzen, de ploeg waarvan ook Mario De Clercq deel uitmaakt. “Ik ben de voorbije jaren altijd contact blijven houden, want tijdens de wintermaanden trainde ik nog vaak mee. Toen ik vorige winter nog eens enkele crossen reed en in Koksijde achtste werd, was Mario ook verrast. Maar de belangrijkste reden is omdat ik me op de weg niet meer goed in mijn vel voelde. Ik miste de cross. De vraag van Mario kwam op het juiste moment. Ik denk dat hij als crosser nog iets in mij ziet. Die kans kon ik dus niet laten liggen.”

Lauryssen doet het verre van onaardig. Hij won al een veldrit in Zwitserland, behaalde enkele ereplaatsen in andere buitenlandse crossen, en werd achtste in de Koppenbergcross voor beloften. Voor het EK in Namen was hij reserve. “In vergelijking met de beste beloften kom ik nog wat te kort, maar ik denk niet dat ik in die drie jaar veel crossgevoel ben verloren. Intussen word ik begeleid door Michel Geerinck (ook de trainer van Jasper Stuyven, red.). En elke woensdag is er met de ploeg ook een training in de bossen van Flobecq.”

Evaluatie na beloften

Vorig weekend werd Lauryssen 23ste tussen de profs in Boom. “Meteen na de start raakte ik ingesloten, maar daarna heb ik mijn eigen tempo gereden en kon ik stelselmatig opschuiven. Een toptwintigplaats zat erin. Voor mij was dit een van mijn beste crossen bij de profs tot nu toe. Het is anders rijden in die wedstrijden. Ik begin op de vierde of vijfde startrij, wat mentaal een groot verschil maakt. Ik moet alleen focussen op mezelf, terwijl ik in een beloftecross ook tactisch moet nadenken.”

Lauryssen studeert aan Howest Brugge, waar hij de richting sport en bewegen volgt. “Intussen blijf ik hopen op een toekomst als prof in de cross. Mijn contract loopt tot het einde van mijn termijn als belofte. Dan zullen we de resultaten evalueren. Ik hoop, maar het is niet evident, zeker niet in de cross. Er zijn in deze sport niet zoveel profs, hé.”