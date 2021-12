Yoran Maertens hervat veldritcompetitie in Essen: “Slecht moment voor een letsel”

Na een gedwongen onderbreking van drie weken hervat Yoran Maertens (16) zaterdag in het Antwerpse Essen de veldritcompetitie. De eerstejaarsjunior uit Geluwe liep tijdens een turnles een letsel aan de rechtervoet op.

“Ligamenten van mijn rechtervoet licht gescheurd”, zucht Yoran Maertens. “Na een ongeval in de turnles. Voor mij een bijzonder slecht moment om een letsel op te lopen, want ik was naar mijn beste conditie aan het groeien. Ik vond dat ik goed bezig was, ook op het morele vlak zat het snor. Door die blessure kreeg dat vertrouwen een tik. Het enige wat mij rest is proberen in de best mogelijke conditie op het Belgisch kampioenschap van 8 januari te geraken.”

Op het militair domein van Lombardsijde zullen de Belgische crossers het in het zand moeten doen. “Niet makkelijk om in het zand te trainen”, benadrukt de renner van Onder Ons Parike. “Voor mij is het al 45 minuten rijden om aan de kust te geraken. Toch trek ik om de twee weken in mijn eentje naar Koksijde om in het zand te trainen. Tenzij het weer te slecht is. Dan is het tijdverlies om daar te gaan trainen.”

Yoran Maertens, student lichamelijke opvoeding-sport in Ieper, begon vrij ambitieus aan zijn eerste winter bij de junioren. “Ik wou dit crossseizoen een kleinere veldrit winnen”, beweert hij. “Daar lag ik op gebrand. Vooral omdat ik een vrij goed wegseizoen achter de rug had. Door dat letsel aan mijn rechtervoet zal het moeilijk worden die ambitie waar te maken. Bovendien zijn door het stijgend aantal coronabesmettingen enkele kleinere crossen geschrapt.”

Zo gooiden de organisatoren in Balegem (19/12) en Beernem (26/12) reeds de handdoek. Wat betekent dat de junioren naar de voorprogramma’s van tv-crossen moeten uitkijken. Voor Nieuwjaar resten nog Essen, Dendermonde, Heusden-Zolder, Diegem en Loenhout. Ook in Baal, Gullegem en Herentals staan, in de laatste week voor het BK, juniorenveldritten geprogrammeerd.

“Bij mij ligt het accent op het veldrijden, al moet ik toegeven dat ik competitie op de weg steeds liever begin te doen. Ik blijf volgend seizoen bij Onder Ons Parike. De Oost-Vlaamse ploeg werkt een heel mooi wegprogramma af. Inderdaad, elk jaar trekt het team met een selectie naar Tour du Valromey. Mijn entourage vermoedt dat ik in de cols mijn plan zal trekken. Omdat ik een lichtgewicht ben. Zelf ben ik daar niet van overtuigd. Ik vermoed dat kortere beklimmingen mij best liggen. Wat niet wegneemt dat ik die Tour du Valromey wel eens wil proberen”, besluit Yoran Maertens. (HF)