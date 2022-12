Yentl Bekaert blijft op de sukkel: “Pas in Heusden-Zolder zal ik opnieuw starten”

Pech blijft Yentl Bekaert (23) achtervolgen. Na een periode vol kommer en kwel kwam hij enkele weken geleden – in Merksplas – weer in competitie, maar daar sloeg het noodlot toe. De pion van de Baloise Trek Lions kwam ten val en brak zijn pink. Hij zal pas eind december weer door de modder kunnen ploeteren.

Een dikke maand geleden vertelde Yentl Bekaert aan onze redactie dat hij wat op de sukkel was. De 23-jarige renner uit Passendale had geen verklaring voor zijn mindere vorm en maakte de keuze om enkele weken rust te nemen. Hij leek volledig hersteld te zijn en speldde eind november weer een rugnummer op, maar bij zijn wederoptreden liep het meteen mis. Hij kwam ten val en brak zijn pink.

“Ik bleef ergens haperen met mijn achterwiel en voor ik het wist, lag ik tegen de grond”, vertelt Bekaert. “Ik voelde meteen dat er iets niet juist was met mijn pink, maar reed de wedstrijd wel nog uit op adrenaline. Na de cross bleek dat ik hem gebroken had. Twee weken geleden heb ik een operatie ondergaan. De verplaatste botdelen werden met metalen pennetjes weer in de goede positie geplaatst. Ondertussen heb ik de trainingen alweer aangevat, maar pas in Heusden-Zolder (27 december, red.) zal ik opnieuw aan de start van een veldrit staan.”

Realistisch blijven

Door zijn ongelukkige valpartij mist Bekaert dus een deel van de immens drukke kerstperiode. “Dat is inderdaad enorm jammer, maar het is vooral frustrerend dat ik de veldritten van Kortrijk en Boom niet kon betwisten. Beide wedstrijden zijn parcoursen die me op het lijf geschreven zijn. In Heusden-Zolder hoop ik meteen op niveau te zijn, maar ik moet ook realistisch blijven. Concrete ambities heb ik dit seizoen niet meer. Ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd en hoop nog enkele keren een mooie uitslag uit de brand te slepen. In Zonnebeke (zijn thuiscross, red.) is een topvijfnotering het doel.”

Bekaert heeft hen niet in de ogen gekeken, maar in navolging van wereldkampioen Tom Pidcock en Mathieu van der Poel, dook ook Wout van Aert afgelopen weekend opnieuw het veld in. “Ik vind dat positief voor het veldrijden. Voor Tom, Mathieu en Wout komen de mensen naar de cross. Het zijn simpelweg drie wereldcoureurs. Het verschil met de andere toppers (Iserbyt, Vanthourenhout, Van der Haar en Sweeck, red.) is wel niet immens. Ze zullen natuurlijk nog veel beter worden, want enkel het WK in Hoogerheide telt voor hen.”