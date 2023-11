X2O Trofee Kortrijk Urban Cross voltreffer met veel toeschouwers

De X2O Trofee Kortrijk Urban Cross 2023 is voltreffer met veel toeschouwers en sterke bezetting. Het mooie weer bleef achterwege.

Bij de aanvang van de wedstrijden van Junioren en Beloften Mannen om 11 en 12 uur, overheerste de bij momenten strakke wind en bewolking, maar buien waren er niet. In de namiddag, met de wedstrijden van Elite Mannen en Vrouwen om 13.45 en 15 uur, kwam de zon erdoor met af en toe enkele druppels regen.

Sterke bezetting

Langs het goed uitgekiende parcours lieten vele honderden toeschouwers het niet aan hun hart komen. “Deze cross heeft een zeer mooi parcours met enkele bruggen, niet te onderschatten zandstuk, gravel en hellingen”, zegt Simon Ottevaere uit Merkem, deelgemeente van Houthulst. “Ik volg veel wedstrijden maar deze cross springt er sowieso uit. Er is een sterke bezetting zowel bij de mannen als de vrouwen: denk maar aan Lucinda Brandt, Denise Betsema, Sanne Cant, Eli Izerbyt en Lars Van Der Haar.” De Junioren Mannen werd gewonnen door Jasper Schoofs, de Beloften Mannen door Arne Baers. De Elite Vrouwen was weggelegd voor Fem Van Empel, de Elite Mannen door Eli Iserbyt.