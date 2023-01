Wout van Aert wint de Superprestige in Gullegem, voor Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout

Wout van Aert heeft zaterdag de zevende manche van de Superprestige gewonnen. De Belgische kampioen maakte in Gullegem het verschil iets voorbij halfweg cross en soleerde naar de zege voor Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout.

Geen Laurens Sweeck, Mathieu van der Poel of Tom Pidcock aan de start in Gullegem. Wel van de partij: Wout van Aert, die topfavoriet was voor de dagzege.

De Belgische kampioen keek evenwel de kat uit de boom bij de start en liet andere renners het mooie weer maken. Lars van der Haar, leider in het klassement, kende de beste start. Eli Iserbyt, Felipe Orts, Michael Vanthourenhout en Wout van Aert volgden. De Belgische kampioen mengde zich niet in de debatten, Van der Haar mocht het commando nemen. Met vijf leiders trokken we de vijfde ronde in.

Michael Vanthourenhout zag z’n kans schoon in de tweede ronde, ploegmaat Eli Iserbyt liet een klein gaatje vallen, Wout van Aert moest zich een eerste keer roeren en aan het werk gaan. De West-Vlaming reed de derde ronde in met vijf tellen bonus op Van Aert, zes op Iserbyt en zeven op Lars van der Haar. De Spanjaard Orts had intussen z’n rivalen moeten laten rijden.

In de derde ronde dichtte Van Aert het gaatje op Vanthourenhout en ging hij zelf even versnellen aan de materiaalpost. Zowel Vanthourenhout als Iserbyt wisselde van fiets en zagen Van Aert op die manier een kloofje slaan. Vanthourenhout moest alle zeilen bijzetten om terug te keren en slaagde daar ook in. De heren doken samen ronde vier in, Iserbyt gaf drie seconden prijs, maar de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal pikte wel opnieuw aan bij de leiders.

Toen Van Aert nog even op de pedalen ging staan, viel Iserbyt terug, maar knokte Vanthourenthout zich in het wiel. Pas in de vijfde ronde zou Van Aert zich ontdoen van Vanthourenhout die een slechte passage kende in een zandstrook en af te rekenen kreeg met materiaalpech. Iserbyt moest nu de kastanjes uit het vuur halen. Hij dook de zesde ronde in met een achterstand van drie tellen op Van Aert.

Vanthourenhout zou niet meer vooraan geraken, Van Aert z’n motor sloeg volledig aan en hij bouwde in ronde zes z’n bonus verder uit van drie naar twaalf seconden om uiteindelijk de negende en laatste ronde in te snellen met bijna een halve minuut voorsprong.

In die slotronde kwam de overwinning van Wout van Aert niet meer in het gevaar. Hij haalde het voor Iserbyt die op 22 seconden strandde. Vanthourenhout finishte als derde op 41 seconden, Van der Haar werd vierde.

