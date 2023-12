Wout van Aert klopt Eli Iserbyt in slotronde van Superprestige Heusden-Zolder

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft woensdag de Superprestigecross in Heusden-Zolder gewonnen. In de slotronde ontdeed hij zich van Eli Iserbyt (Pauwel Sauzen – Bingoal), die zijn leidersplaats in het regelmatigheidscriterium verstevigde. De Nederlander Joris Nieuwenhuis mocht als derde mee het podium op.

Voor Van Aert is het de tweede zege van het seizoen. Op 9 december startte hij zijn veldritseizoen met winst in Essen. Daarna werd hij Mol, Antwerpen en Gavere tweede achter de Nederlander Mathieu van de Poel. Die was er woensdag niet bij in de zesde manche van de Superprestige.