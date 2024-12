Wout van Aert duikt op 4 januari in Gullegem het veld in: “Ik keer zo graag terug naar de cross”

Wout van Aert rijdt dit seizoen zes crossen en maakt op zaterdag 4 januari ook zijn opwachting in de Superprestigecross van Gullegem, zijn enige cross in onze provincie. Zijn ploeg Visma-Lease a Bike maakte vrijdagmiddag zijn programma bekend via sociale media.

De 30-jarige Van Aert maakt dit seizoen zijn opwachting in de Azencross in Loenhout (vrijdag 27 december), de Superprestigecross in Gullegem (zaterdag 4 januari) en de Wereldbekermanches in Dendermonde (zondag 5 januari), het Spaanse Benidorm (zondag 19 januari) en Maasmechelen (zaterdag 25 januari). Op de affiche van de cross in Gullegem staat Rik Verheye, vorige week verkozen tot West-Vlaams Ambassadeur. (lees verder onder de post)

“Veldrijden blijft mijn eerste liefde, en daarom keer ik iedere winter graag terug naar de cross”, vertelt Van Aert in een reactie op de ploegwebsite. “Deze winter hebben we gekozen voor een compact programma van zes wedstrijden die goed in mijn trainingsschema passen. Het wordt een crossseizoen waarin ik start uit pure liefde voor de sport, maar met bescheiden ambities. Na mijn val in de Vuelta en de blessure aan mijn knie is het essentieel om de tijd die ik heb optimaal te benutten ter voorbereiding op het wegseizoen. Een paar veldritten passen daar goed bij, maar het programma is bewust beperkter dan voorgaande jaren.”

“Ik ben enorm blij om weer in het veld te staan en kijk ernaar uit om de fans opnieuw te ontmoeten”

Van Aert verwacht tijdens zijn eerste cross in Mol naar eigen zeggen “nog niet zijn topvorm te laten zien”. “Dat wordt het eerste moment om naartoe te werken, maar mijn hoogste niveau zal daar zeker nog niet bereikt zijn”, zegt Van Aert die na de crossen in Loenhout, Gullegem en Dendermonde met Visma-Lease a Bike op trainingskamp vertrekt.

“Na die stage staan er met Benidorm en Maasmechelen nog twee mooie crossen op de kalender, waarin ik conditioneel verder zal zijn. Ik ben ontzettend blij om weer in het veld te staan en kijk ernaar uit om de fans opnieuw te ontmoeten,” sluit Van Aert af.

Van Aert keert naar Benidorm terug als titelverdediger. Vorig seizoen reed hij negen crossen, waarvan hij er drie won (in Benidorm, Essen en Heusden-Zolder, red.). Net als vorig seizoen staan het BK en het WK niet op het programma van de drievoudige wereldkampioen. Het BK vindt plaats op 12 januari in Heusden-Zolder, het WK op 2 februari in het Franse Liévin.