Wout van Aert duikt in Kortrijk terug in het veld

De eerste cross van het seizoen van Wout van Aert komt nu wel heel dichtbij. Op zaterdag 26 november maakt de Belgische kampioen namelijk zijn opwachting in de Urban Cross in Kortrijk. Dat melden diverse media.

De cross in Kortrijk wordt zijn eerste van in totaal een vijftiental crossen dit seizoen. De grote doelen van Van Aert dit seizoen zijn het Belgisch kampioenschap in Lokeren en het wereldkampioenschap in het Nederlandse Hoogerheide.

De Urban Cross is een manche in de X20 Badkamers Trofee. Lars van der Haar is na zijn overwinning op de Koppenberg de leider in het algemeen klassement.