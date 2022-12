Wout Alleman vecht terug na klierkoorts

Wout Alleman is niet meteen een van de bekende namen als het om wielrenners uit onze regio gaat. Dat is geheel onterecht, want al een hele tijd focust hij volop op het mountainbiken, mét succes. Afgelopen voorjaar boekte hij een ritzege in de mythische Cape Epic, waarna nog twee overwinningen in de BeMC volgden. In juni werd hij echter geveld door klierkoorts en moest hij de rest van het seizoen langs de zijlijn toekijken. Voor het komende seizoen is de geboren Otegemnaar weer vol ambitie om er iets moois van te maken.

De Cape Epic, een mythische zevendaagse mountainbikewedstrijd in Zuid-Afrika, was een van de grote doelen voor de geboren Otegemnaar, die dit jaar verhuisd is naar Sint-Baafs-Vijve. “Het is eigenlijk de belangrijkste rittenwedstrijd die er bestaat in het mountainbiken, zeg maar de ‘Tour de France in het mountainbiken’. Dit jaar was mijn eerste deelname. Mijn ritoverwinning in de zesde rit, samen met ploegmaat Fabian Rabensteiner, is ook mijn grootste succes dit jaar. Uiteindelijk werd ik zevende in het algemene klassement omdat ik ook enkele slechte dagen had. Volgend jaar ga ik er zeker terug naartoe en ga ik voor méér.”

Helaas heeft de 26-jarige renner van Wilier Triestina-Pirelli Factory Team dit seizoen halverwege moeten staken door klierkoorts. “Dat was echt wel balen. Je ziet iedereen rondom jou koersen en trainen, terwijl je zelf niet de energie hebt om ook maar iets van sport te doen. Ik ben nu weer een viertal weken aan het fietsen, na vijf maanden stil te liggen. Dat is dus weer van zo goed als nul herbeginnen. Pas deze week gaat de conditie echt weer in stijgende lijn, ik heb er vertrouwen in dat ik tegen het begin van het seizoen weer op niveau ben. Als het lukt, zou ik graag in zowel de Cape Epic als de BeMC het podium halen, net als op het Europese en het Wereldkampioenschap.” (RRK)