WK veldrijden door de ogen van Marcel Van Belleghem

Marcel Van Belleghem is een klinkende naam in het wielrennen. Niet als renner, wel als masseur van menig renner. 14 jaar lang was hij een van de vaste verzorgers van de nationale ploeg, maar sinds een drietal jaar gaat hij enkel verder met zijn eigen praktijk. We praten met hem over zijn ervaringen en uiteraard ook over het komende WK veldrijden in Hoogerheide.

“Mijn jaren bij de nationale ploeg waren echt fantastisch”, begint de Waregemnaar zijn verhaal. “Je kan je niet voorstellen hoeveel appreciatie je krijgt van de renners. Op zo’n kampioenschap of een wereldbekerwedstrijd maak je alles mee: de voorbereiding, de start, de wedstrijd, het podium… Je bent vaak een van de eerste die mag delen in de euforie, of juist degene die de renner opvangt bij een ontgoocheling.”

“Mijn mooiste herinnering met hen dateert van 2014, waar we op het WK zowel de regenboogtrui bij de juniores (Thijs Aerts) als de beloften (Wout Van Aert) wonnen. Toeval of niet, dat was toen ook in Hoogerheide, waar dit weekend de WK’s plaatsvinden. De beslissing om te stoppen bij de nationale ploeg was dan ook bijzonder moeilijk, maar ik besefte dat de grote afstanden richting buitenlandse wedstrijden te zwaar begonnen te wegen.”

Zijn eigen praktijk waar hij renners masseert heeft Marcel wel nog en ook daar bouwt hij uiteraard een hechte band op met zijn renners. Een aantal van hen gaat dit weekend ook aan de slag op het WK: kersvers Belgisch kampioen bij de juniores Viktor Vandenberghe, uittredend Wereldkampioen bij de beloften Joran Wyseure en bij de profs uiteraard Eli Iserbyt. “Stuk voor stuk kanshebbers op een podiumplaats”, aldus Van Belleghem, die zich ook waagt aan een beperkte pronostiek voor Hoogerheide.

“In regenweer zie ik bij de profs de grootste kans voor Wout Van Aert, bij droger weer is de kans groter dat hij Van der Poel voor zich moeten dulden. Bij de dames elite wordt het sowieso Nederland boven, daar zullen we waarschijnlijk niet zo veel kunnen betekenen. De juniores volg ik niet zo goed, ik hoop enkel dat er een mooi resultaat in zit voor Viktor. Bij de beloften, ten slotte, zie ik op een natte omloop zeker podiumkansen voor Joran Wyseure en Emiel Verstrynge, die aan elkaar gewaagd zijn.”

(RRK)