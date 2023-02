WK-koorts stijgt bij Supportersclub Emiel Verstrynge

Stiekem hopen ze bij Supportersclub Emiel Verstrynge dat hun dorpsgenoot zich zaterdag in het Nederlandse Hoogerheide tot wereldkampioen kroont bij de beloften. “Als hij daarin slaagt, dan wordt het hier een gigantisch feest”, zegt Danny Willems van café ‘t Lapperke, de thuisbasis van de supportersclub.

Zoals altijd staan ze bij Supportersclub Emiel Verstrynge als één man achter hun held, die bovendien op de dag van het WK zijn 21ste verjaardag viert.

“Wereldkampioen worden op zijn verjaardag, dat zou ronduit fantastisch zijn”, zegt voorzitter Piet Lammertyn (39), die zaterdag met zijn supportersclub maar liefst drie bussen inlegt richting Hoogerheide in de provincie Noord-Brabant, zo’n twee uur rijden. “Een 150-tal supporters rijdt mee met de bus, en zeker nog eens zoveel supporters gaan met de wagen richting het WK.”

500 fans

Supportersclub Emiel Verstrynge groeide sinds haar oprichting, een viertal jaar geleden, uit tot een fanclub met een gigantische aanhang.

“Op ons eetfestijn, dat dit jaar plaatsvindt op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart in zaal Sparrenhof in Eeklo, verwelkomden we de vorige keer maar liefst 500 supporters, verspreid over twee dagen”, aldus Piet, die samen met enkele andere enthousiaste fans ook een mooi assortiment Emiel-gadgets lanceerde. Mutsen, jassen, polo’s en petten met Emiels naam of initialen, lekkere Emiel-wijn en sinds oktober vorig jaar zelfs een heus Emiel-bier: bij Supportersclub Emiel Verstrynge hebben ze het allemaal…

300 frikandellen

Ook Danny Willems (49), cafébaas van ‘t Lapperke, de uitvalsbasis van Emiels supporters, is klaar om er zaterdag een gigantisch feest van te maken. “Achter het café staat al een grote tent opgesteld, en binnen kunnen supporters het WK volgen op een flatscreen. Om het feest helemaal compleet te maken, zorg ik voor vijftig kilogram frieten en driehonderd frikandellen!”

(MIWI)