West-Vlamingen Vanthourenhout, Iserbyt en Kuypers in selectie voor WK veldrijden

Wout van Aert is volgende week zondag (5 februari) de onbetwiste kopman in het Belgisch team op het WK veldrijden in het Nederlandse Hoogerheide. Bondscoach Sven Vanthourenhout maakte maandag in Tielt de negenkoppige koppige selectie bekend. Er zijn ook drie West-Vlamingen bij: Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Gerben Kuypers.

Naast Van Aert en onze West-Vlamingen zullen ook Jens Adams, Timo Kielich, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch en Niels Vandeputte de Belgische kleuren verdedigen in het Hoogerheide. Thijs Aerts, Lander Loockx en Daan Soete zijn reserven.

Weer Wout?

Wout van Aert hoopt voor de vierde keer de regenboogtrui te veroveren, na 2016, 2017 en 2018. Zijn voornaamste concurrent wordt Mathieu van der Poel, die in eigen land op een vijfde wereldtitel mikt na successen in 2015, 2019, 2020 en 2021.

De Brit Tom Pidcock, vorig jaar wereldkampioen in het Amerikaanse Fayetteville, verdedigt zijn titel binnen twee weken niet.

Bij de vrouwen moeten Alicia Franck, Marion Norbert Riberolle en Laura Verdonschot de Belgische eer hooghouden. Boegbeeld Sanne Cant heeft drie regenboogtruien in de kast (2017, 2018, 2019) maar zette na haar veertiende Belgische titel, die ze eerder deze maand won in Lokeren, een punt achter haar veldritseizoen.