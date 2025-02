West-Vlaams delirium in Brussel: Michael Vanthourenhout wint slotmanche X2O Badkamers Trofee, Eli Iserbyt steekt eindzege op zak

Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Cibel Clementines) heeft zondag de Brussels Universities Cyclocross op zijn naam geschreven, de slotmanche in de X2O Badkamers Trofee. De eindzege in het regelmatigheidscriterium gaat naar Eli Iserbyt, ploegmaat van Vanthourenhout.

Vanthourenhout haalde het op de terreinen van de Vrije Universiteit Brussel voor de Nederlander Joris Nieuwenhuis. In de slotronde reed hij weg van zijn medevluchter en pakte zo zijn vijfde seizoenszege. Nieuwenhuis kwam als tweede binnen op acht seconden. De Nederlander Lars van der Haar werd derde op 41 seconden, Iserbyt finishte als vierde op 1:07.

Iserbyt had voor de slotmanche al een veilige voorsprong van ruim 2,5 minuten op Toon Aerts op zak. Zijn eindzege kwam nooit meer in gevaar. Hij heeft in de eindstand 3:38 marge op Aerts en 9:02 op Van der Haar. Iserbyt volgt als eindlaureaat van de X2O Badkamers Trofee Van der Haar op. De 27-jarige West-Vlaming won het klassement eerder in 2020, 2021 en 2023.

Laurens Sweeck nam in het veld het commando en kreeg wat verderop het gezelschap van Eli Iserbyt en Toon Aerts. Dat drietal trok met een kleine voorsprong de tweede ronde in. Laatstgenoemde ging versnellen en sloeg een kloofje op de rest. Tot Aerts naast de materiaalpost vol in de hekkens reed en daarbij voorbijgesneld werd door een pak renners.

De eindzege in het regelmatigheidscriterium gaat naar Eli Iserbyt. © Belga

Michael Vanthourenhout had zich naar voren gewurmd en begon aan de derde ronde met een voorsprong van 7 seconden op Joris Nieuwenhuis met Laurens Sweeck, Eli Iserbyt, Lars van der Haar, Felipe Orts, Niels Vandeputte en Ryan Kamp. Laatstgenoemde reed lek en moest laten lopen. Nieuwenhuis trok in zijn eentje in de tegenaanval en na 25 minuten cross kregen we twee leiders. Half cross reed Lars van der Haar als derde rond op 10 seconden. Sweeck volgde als vierde met achter hem een groepje met daarin Niels Vandeputte, Felipe Orts, Jente Michels en Eli Iserbyt.

Nieuwenhuis en Vanthourenhout bleven het goed vinden met elkaar en mochten met hun tweetjes ook de slotronde aanvatten. Van der Haar reed onder het belgerinkel op 15 seconden. Op de schuine kant ging Vanthourenhout versnellen en de winnaar van de wereldbeker slaagde erin die voorsprong tot op de eindmeet te behouden.