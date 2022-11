Wereldkampioenschap veldritbond LRC in Vichte: unieke avondcross voor iedereen

Zaterdag wordt in de Lendedreef in Vichte het Wereldkampioenschap bij de veldritbond LRC gereden. Geen doorsnee veldrit, maar een echte avondcross die ondertussen aan z’n tweede editie toe is.

In 2019 stond Vichte als avondcross voor de eerste keer op de LRC-kalender, het was meteen een succes. “In totaal mochten we zo’n 550 deelnemers verwelkomen, daarmee kan je niet anders dan tevreden zijn”, aldus de organisatie.

“In 2020 en 2021 konden we door de coronabeperkingen helaas niet organiseren. Zo’n avondcross brengt immers heel wat extra kosten met zich mee, in het bijzonder de verlichtingsmasten, en met beperkte capaciteit qua toeschouwers in de tent is dat niet leefbaar. We zijn heel blij dat we er dit jaar opnieuw bij kunnen zijn, en ik hoor ook dat veel renners er weer naar uitkijken. We hopen alvast op een evenaring van het succes van drie jaar geleden.”

Het idee voor een avondcross kwam van Kendric Van Grembergen, vanuit z’n eigen ervaringen als cyclocrosser. “Als elite zonder contract heb ik een aantal keer de gekende avondcross in Diegem gereden en dat was telkens een prachtige ervaring. Die ervaring wilde ik openstellen voor een ruim publiek: de amateurcrossers. Daarmee zijn we als organisatie uniek in Vlaanderen: nergens anders is er zo’n avondcross waar eigenlijk iedereen aan kan meedoen”, verduidelijkt hij.

“Zelf vind ik het overigens een heel mooi parcours. Er zit een mooi stuk weg in, technische passages, een zandbak, draaien en keren, trapjes… Vorige keer waren er af en toe problemen met de stroomvoorziening, maar ook daar hebben we aan gewerkt. Er zullen ook constant twee ploegen rondlopen om alles in goede banen te leiden en zo nodig een plan B op te starten. Je wil het immers niet meemaken dat de wedstrijd in het honderd loopt doordat bijvoorbeeld een hindernis te weinig zichtbaar is”, aldus Van Grembergen.

