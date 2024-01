Wereldkampioene Fem van Empel wint ook X2O Badkamers Trofee in Koksijde

Fem van Empel (Team Visma-Lease a Bike) heeft donderdag de vijfde manche van de Soudal Ladies Trophy in Koksijde op haar naam gebracht. De 21-jarige wereldkampioene regeerde vanaf de eerste ronde in de Duinencross en behaalde haar veertiende zege.

Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) werd na een sprint met Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) nipt tweede. Laura Verdonschot (De Ceuster-Bonache) eindigde als vierde en beste Belgische voor Sanne Cant (Crelan-Corendon).

In het klassement verstevigt Van Empel haar leiderspositie. De Nederlandse telt nu 6:50 voorsprong op Brand en 14:35 op Denise Betsema (Pauwels Sauzen).

Van Empel, die na haar val in de GP Sven Nys van afgelopen maandag in Baal twee hechtingen kreeg in de knie, nam de kopstart en na een viertal minuten plaatste de wereldkampioene een versnelling. Verdonschot sloeg even tegen de vlakte terwijl Brand in haar eentje in de tegenaanval was getrokken op Van Empel. Laatstgenoemde trok de tweede ronde in met een voorsprong van 21 seconden op Brand. De rest volgde daar al op meer dan een halve minuut.

Na de aanname van een nieuwe fiets viel Van Empel op haar geopereerde knie, maar het veranderde niets aan het wedstrijdbeeld. Half cross leidde ze met 39 seconden op Brand.

De wereldkampioene bouwde daarna wat voorzichtigheid in, zo wou op die manier een tweede val op haar pijnlijke knie vermijden, maar kwam nooit meer in de problemen in de jacht op haar veertiende zege van het seizoen. In de sprint voor de dichtste ereplaats was Brand net iets sneller dan Alvarado.

De volgende wedstrijd in de Soudal Ladies Trophy staat op zaterdag 27 januari, met de Flandriencross van Hamme, op het programma.