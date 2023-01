Wereldkampioen Joran Wyseure wint Duinencross in Koksijde bij de beloften

Joran Wyseure (Alpecin-Deceuninck) heeft donderdag in Koksijde de Duinencross voor beloften gewonnen. In de vijfde manche van de X20 Badkamers Trofee kliefde de 21-jarige Lichterveldenaar sneller door het zand dan zijn ploegmaat Emiel Verstrynge uit Maldegem. De Europese kampioen werd op twintig seconden tweede. Witse Meeussen vervolledigde het Belgische podium op 22 tellen.

Wereldkampioen Wyseure, ook vorig jaar al winnaar in Koksijde, vergrootte zijn voorsprong in het klassement. In Oudenaarde, Baal en Herentals werd hij tweede, in Kortrijk derde.

Nog drie manches

Met nog drie manches te gaan heeft hij 4:16 voor op Victor Van De Putte, donderdag achtste. Jente Michels is op 5:22 derde.

Yordi Corsus toonde zich de beste bij de junioren. In een bijzonder internationaal getinte wedstrijd haalde hij het van de Deen Daniel Nielsen en de Amerikaan David Thompson, die op 35 en 50 seconden finishten.