Wellicht geen breuken voor Iserbyt na val

Eli Iserbyt haalde zaterdag het einde van de wereldbekercross in Val di Sole niet. De West-Vlaming kwam ten val in de vijfde ronde en raakte niet meer verder. Volgens de eerste diagnose is er geen sprake van breuken.

Iserbyt is al een tijdje op de sukkel met ischialgie (zenuwwortelpijn in de rug) en moest de voorbije dagen zelfs even van de fiets blijven nadat z’n blessure in Dublin weer de verkeerde kant uitging. Hij startte met een klein hartje in Val di Sole, maar hoopte zijn tweede plaats in het klassement van de Wereldbeker te behouden.

De West-Vlaming reed een goede cross, leverde een mooie strijd om de vierde, mogelijk zelfs derde stek met de leider in de Wereldbeker Laurens Sweeck, maar kwam ten val in de vijfde ronde nadat hij moest achtervolgen wegens materiaalpech eerder in de cross. Hij belandde hard op de besneeuwde ondergrond en maakte meteen duidelijk dat het ernstig was en hij niet verder kon.

Afwachten

Meteen snelde iemand van de ploeg naar de renner en deze persoon legde zijn jasje op de grond zodat Iserbyt erop kon zitten. Niet veel later verschenen er beelden waarop hij met een brancard werd afgevoerd van het parcours. “Volgens de eerste diagnose is er geen sprake van breuken”, klinkt het bij de woordvoerder van de ploeg. Maar het valt dus nog af te wachten of er zich andere blessures aandienen na verder uitgebreid onderzoek.

Eerder zaterdag kwam met Fem van Empel nog een andere pion van Pauwels Sauzen-Bingoal zwaar ten val, maar ook zij zou er vanaf komen zonder breuken volgens de eerste diagnose ter plaatse bij de medische staf.