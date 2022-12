Wannes Descan rijdt straks voor Isorex Cycling Team: “Taart eten met Mathieu van der Poel”

De 12-jarige Wannes Descan rijdt dit jaar nog twee veldritten voor het Tomabel Inofec Cycling Team. Maar vanaf 1 januari verdedigt de Izegemnaar de kleuren van het Isorex Cycling Team. Descan kijkt reikhalzend uit naar die nieuwe uitdaging.

Wannes Descan is een veldritfanaat en houdt ervan om door het slijk te rijden, maar ook op de weg amuseert hij zich naar hartenlust. “Toch geniet de cross mijn voorkeur”, opent Descan. “Ik hou ervan om vuil te zijn en dus zijn modderige omlopen mijn favoriete parcoursen. Op de weg vind ik leuk als de wedstrijd meteen na het startsignaal hard wordt gemaakt, maar het veldritwereldje is en blijft iets uniek. Na enkele mooie jaren bij het Tomabel Inofec Cycling Team, heb ik besloten om vanaf 1 januari naar het Isorex Cycling Team te verkassen. Ik maak samen met een van mijn beste vrienden de overstap. Ik had bij de gesprekken meteen een goed gevoel te pakken en het klikt uitstekend met mijn trainer. Ik hoop me bij mijn nieuwe ploeg verder te ontwikkelen en zo een betere renner te worden. Ieder jaar wil ik enkele stappen voorwaarts zetten.”

De jonge Izegemnaar kijkt op naar Mathieu van der Poel. Descan liep de viervoudige wereldkampioen al verscheidene keren tegen het lijf. “Ik vind Mathieu een fantastische renner, omdat hij enorm explosief is, en laat ons eerlijk zijn, het is gewoon de beste renner ter wereld. Ik heb hem al een paar keer ontmoet. Ik sta samen met hem op de foto. Daarnaastheb ik hem ook eens een vuistje gegeven en mocht ik genieten van een héérlijke versnapering. Toen hij jarig was, trakteerde hij talrijke supporters en sympathisanten op een stuk taart en dat vond ik echt geweldig. Later hoop ik zelf ook profrenner te worden, dat is mijn grote droom.”