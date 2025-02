Vlaamse Duinencross keert terug als Wereldbekermanche: gemeente Koksijde voor zes jaar in zee met Flanders Classics

De Vlaamse Duinencross maakt opnieuw deel uit van de UCI Wereldbeker Veldrijden. Koksijde gaat voor de komende edities in zee met Flanders Classics.

De Koksijdse duinen zijn echte kampioenenmakers, denk maar aan Paul Herygers (1994) en Niels Albert (2012) die er wereldkampioen werden. In 2012 was er zelfs een volledig Belgisch podium met Albert, Rob Peeters en Kevin Pauwels. Paul Herygers en Niels Albert werden ereburger en hebben zelfs een eigen duin op het parcours. Ook de legendarische parcoursbouwer Walter Maes, die onlangs overleed, heeft zijn eigen helling. Gemeente Koksijde sloot een deal met Flanders Classics, dat de rechten van de Wereldbeker heeft.

Rijke geschiedenis

Elk jaar lokt de Koksijdse cyclocross, waar de internationale veldrijderstop door de duinen raast, minstens 10.000 toeschouwers. Dat bleek ook tijdens de voorbije drie edities toen Koksijde geen deel uitmaakte van de Wereldbeker, maar van het regelmatigheidscriterium X2O Badkamers Trofee. De vorige overeenkomst, tussen Gemeente Koksijde en organisator Golazo, gaf de nodige zuurstof, maar liep af op 3 januari 2025.

“Het is bij ons in Koksijde waar de duinen helden maken en wielrenners crossers worden” – Lore Dezutter, schepen van Sport

Na gesprekken met Golazo en Flanders Classics beslist het college van burgemeester en schepenen dat de Vlaamse Duinencross terugkeert naar de roots: de UCI Wereldbeker Veldrijden. Na een studie van beide voorstellen kiest het lokale bestuur voor Flanders Classics voor de komende edities.

De wedstrijd is een evenement met een rijke geschiedenis, bekend om het zandparcours en de technische uitdagingen. Met ook echte specialisten, zoals Erwin Vervecken en Laurens Sweeck – de laatste winnaar in januari 2025. Koksijde maakt al sinds 1996 deel uit van de Wereldbeker Veldrijden en komt weer thuis na een afwezigheid van drie jaar. Dankzij de strategische meerwaarde en zichtbaarheid die een Wereldbekermanche biedt, blijft Koksijde een sleutelspeler binnen de internationale cyclocrossgemeenschap. Extra troef: Wereldbekerwedstrijden die plaatsvinden in de kerstvakantie garanderen een grote opkomst en veel mediabelangstelling.

21 december

Lore Dezutter, schepen van Sport: “Terug waar we thuis horen: in de Wereldbeker! Daar zijn we zo blij mee en zo trots op! Het is bij ons in Koksijde waar de duinen helden maken en wielrenners crossers worden!” Burgemeester Sander Loones: “Noteer alvast zondag 21 december 2025! Duizenden mensen kunnen dan opnieuw genieten van onze prachtige gemeente en onze heerlijke duinen op het Wereldbekerfeest in Koksijde!”