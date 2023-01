Viktor Vandenberghe is Belgisch kampioen bij de junioren: “Weg, veld of beide… het kan allemaal voor Viktor!”

Het is gelukt: Belgisch kampioen bij de junioren. Viktor Vandenberghe (17) heeft de toekomst voor zich. Mario De Clercq, een van zijn ploegleiders, analyseert. “Viktor kan het op de weg én in het veld.”

Herinner je je nog de eerste keer dat je van Viktor hoorde?

De Clercq: “Zeker. Hij was 14 en nog maar eerstejaarsnieuweling toen ik hem een paar keer aan het werk zag. Ik vroeg aan mensen wie die sterke jongen was. Zij zeiden: hij voetbalt nog. Ik zag het materiaal waarmee hij reed. Als je dat met andere crossers vergeleek, was dat precies van voor de oorlog. Ik wist: er zit nog veel progressiemarge in die jongen.”

Enkele weken geleden vertelde je mij al dat Viktor Belgisch kampioen zou worden.

De Clercq: (knikt) “Hij heeft zijn seizoen goed ingedeeld en reed niet zoveel crossen, terwijl de kampioen van vorig jaar, Yordi Corsus, door ziekte een iets mindere periode kende. Binnen onze ploeg hadden we drie kandidaat-winnaars en voor mij had Viktor een streepje voor. Dat voelde ik.”

Was hij in andere omstandigheden ook Belgisch kampioen geworden? Viktor maakte het verschil door zijn vermogen.

De Clercq: “Met de superdag die hij had, zou hij altijd gewonnen hebben. Veldrijden is nu eenmaal een sport waarin je vermogen nodig hebt. Sommigen zeggen dat vooral techniek een vereiste is. Akkoord, maar als je de crossen van de laatste jaren bekijkt, zie ik dat Van Aert en Van der Poel op kracht winnen. En Viktor heeft ook enorm veel kracht. Hij heeft één nadeel: hij is heel groot, waardoor zijn zwaartepunt niet ideaal is. Maar technisch is hij echt wel oké. Hij is niet de meest verfijnde, maar ze zullen hem niet snel in verlegenheid brengen.”

Opmerkelijk is dat hij door een collega-wielrenner begeleid wordt, Abram Stockman.

De Clercq: “Mijn zoon Angelo trainde Viktor drie jaar lang, tot hij vorig jaar bij Cycling Vlaanderen kon beginnen en hem niet meer mocht coachen. In maart 2022 zijn Angelo en ik naar Viktor gegaan en is de naam van Abram gevallen. Ik ken zijn manier van werken goed. Hij is de ideale man om het werk van Angelo voort te zetten. Viktor heeft iemand nodig met wie hij veel contact heeft en die hem veel vertrouwen geeft. Iemand met wie hij af en toe samen kan fietsen. Met Angelo kon dat en met Abram kan dat nu ook.”

Ook het WK-parcours in Hoogerheide is er eentje op zijn maat.

De Clercq: “Hij kan elk parcours aan, want in de WB-manches streed hij ook altijd voor het podium mee. Alleen ken ik de tegenstand voor het WK. De Fransen zullen moeilijk te kloppen zijn en er zijn enkele Nederlanders die in eigen land top zullen zijn. Het wordt niet makkelijk om de top vijf te halen, maar als Viktor weer een superdag heeft, kan het wel.”

Hoe zie jij Viktor evolueren?

De Clercq: “Hij wordt sowieso belofte in ons team (Pauwels Sauzen-Bingoal, red.). Bij de trainerswissel in maart 2022 is beslist om Viktor vaker tijdritten te laten betwisten. Dat is goed gelukt. We proberen daarin elk jaar progressie te boeken, omdat hij op die manier ook een betere renner wordt. Viktor kan een enorm hoog vermogen wegtrappen. Hij is naast een prima crosser ook een heel goeie wegrenner met een goed eindschot. Niet explosief snel, maar sterk snel. Let wel, ik zeg niet dat Viktors toekomst niet in de cross ligt. Wegrenner, veldrijder, een combinatie van beide… het kan allemaal. Thibau Nys zal dat nu ook doen. Ik denk zelfs dat het het in de toekomst nodig zal zijn om in het veld goed te presteren. Het niveau in de cross is tegenwoordig zo hoog…”