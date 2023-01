Viktor Vandenberghe hoopt te bevestigen op BK: “Het podium is mijn doel. En misschien iets meer…”

Dat Viktor Vandenberghe heel goed bezig is, lijdt geen twijfel: hij won al drie keer en haalde een pak podiumplaatsen. Zaterdag staat een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen op de agenda: het Belgisch kampioenschap in Lokeren. Daar mikt hij op het podium en hoopt hij op nog iets meer.

Dit jaar was Viktor al de sterkste in Beringen, Kortrijk en Herentals; daarnaast verzamelde hij podiumplaatsen bij de vleet. “Ik mag inderdaad wel spreken van een heel constant seizoen, met af en toe een uitschieter. Tweede of derde, dat is eigenlijk al het hele seizoen lang mijn plaats, en daarover ben ik ook best tevreden.”

“Naar het Belgisch kampioenschap kijkt natuurlijk iedereen uit; elke renner probeert daar goed te zijn. Met het parcours in Lokeren heb ik nu niet meteen de allerbeste ervaring – vorig jaar werd ik er pas tiende, maar dat was toen ook de eerste wedstrijd van het seizoen. Ik ga er wel van uit dat ik nu een stuk beter in vorm ben. Deze week ga ik ook nog eens verkennen.”

Vorig jaar viel hij op het Belgisch kampioenschap net naast het podium, dit jaar hoopt hij wel een medaille te kunnen pakken. “Het podium is inderdaad mijn doel. Als alles perfect gaat, is er misschien nog wel meer mogelijk, maar dat hangt natuurlijk af van de vorm van de dag, en daaraan kan je niet zoveel doen. Ongetwijfeld worden Seppe Van Den Boer en Yordi Corsus de te kloppen mannen. Het ideale koersverloop? Meteen bij de start goed mee zijn en geen foutjes maken. De rest zal afhangen van de vorm van het moment”, aldus de leerling houttechnieken aan het VTI Waregem.

WK-selectie

Na het BK is de belangrijkste ‘grote afspraak’ op de kalender het wereldkampioenschap in Hoogerheide. De renner van Starbikes-Bert Containers hoopt op een selectie. “Het zou nog eens een bevestiging zijn van mijn constante seizoen”, klinkt het.

Viktor staat op dit moment overigens mooi derde in de Wereldbeker, een plaats die hij uiteraard ook graag zou verdedigen in de volgende manches, in Benidorm en Besançon. Afgelopen zondag finishte hij verdienstelijk als zevende in de WB-wedstrijd van Zonhoven.

(Robin Rosseeuw)