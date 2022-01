Viktor Vandenberghe eerste West-Vlaming in BK: “Ook WK-parcours wel op mijn maat”

Viktor Vandenberghe uit Vichte was de eerste West-Vlaming op het BK veldrijden bij de juniores in Middelkerke. Hij moest in de eindsprint nog nipt de duimen leggen voor Ferre Urkens en viel daarmee net naast het podium. De ontgoocheling is er zeker, maar anderzijds mag de Vichtenaar zeker niet klagen over het seizoen als geheel.

“Ja, ik had niet verwacht dat ik de sprint voor de bronzen medaille nog zou verliezen. Maar goed, dat is koers natuurlijk hé. Volgend jaar (dan is Viktor nog altijd junior, red) kan het juist omgekeerd zijn. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het wel zuur is om net naast het podium te vallen: podium op een BK is altijd iets speciaals”, aldus de renner van Bert Containers-Doltcini Cycling Team.

“Wat ik anders zou aanpakken, mocht ik de cross opnieuw kunnen rijden? Misschien dat ik op een aantal hellingen wel iets te vroeg ben afgestapt, daarmee verlies je gemakkelijk wat seconden op iemand die verder doorrijdt. En in de derde ronde heb ik redelijk wat tijd verloren door een val, waardoor mijn stuur scheef stond en ik van fiets moest wisselen. Maar opnieuw: zulke dingen gebeuren nu eenmaal in de cross.”

Ambities

Toen het crossseizoen voor de deur stond, peilden we bij Viktor al eens naar zijn ambities. Toen ambieerde hij een constant seizoen met geregeld een plaats in de top tien. Als we nu zijn palmares bekijken, dan kunnen we wel stellen dat die ambitie ruimschoots overtroffen is. Hij rijgt de podium- en ereplaatsen aaneen, zowel op nationaal als internationaal niveau. In Moerkerke was hij de sterkste en op het Europees kampioenschap finishte hij (alweer) als vierde.

Ook op de weg zou ik me graag wat in de kijker rijden

“Ik kan zeker niet klagen, het is al stukken beter dan ik gehoopt had. Op het WK in Fayetteville hoop ik echt nog eens goed te kunnen uitpakken. Ik heb het parcours al op video bekeken en het lijkt wel iets op mijn maat: redelijk wat hoogteverschil, passages die bij regenweer echt lastig kunnen worden. Wanneer ik echt met een tevreden gevoel naar huis kom? Top tien zou super zijn, het is immers tegen de allerbeste hé.”

Wegseizoen

Na het WK loopt het veldritseizoen traditioneel op zijn einde. “Voor mij zal er wellicht niet veel meer dan de Superprestige in Gavere op het programma staan. Daarna zullen we de voorbereiding starten voor het wegseizoen, waar we met de ploeg een mooi programma gaan afwerken. Ik zou me ook daar graag wat in de kijker willen rijden, maar ik zal niet meteen wakker liggen van de resultaten. Cross is op dit moment mijn hoofddoel, want dat doe ik nog altijd het liefste”, verklaart de leerling van het VTI Waregem. (RR)